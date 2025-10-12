10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Хорватия и Гибралтар. Начало встречи — 21:45 мск.
Хорватия
Турнирное положение: после пяти встреч Хорватия лидируют в группе L с 13 очками в активе при разнице мячей 17:1.
Последние матчи: в последнем матче хорваты сыграли вничью против чехов — 0:0.
До того Хорватия обыграла Черногорию (4:0) и Фарерские острова (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Несмотря на постепенную смену поколений, Хорватия по сей день остается грозной силой в европейском футболе и вполне способна выйти на чемпионат мира.
Гибралтар
Турнирное положение: сейчас Гибралтар занимает последнюю, пятую строчку в квинтете без набранных очков с отрицательной разницей мячей 2:17.
Последние матчи: в прошлом матче гибралтарцы на своем поле проиграли Новой Каледонии в товарищеской встрече — 0:0.
До того Гибралтар в июньских встречах проиграл Албании (0:1) в «товарке» и Фарерам (0:1) в матче отбора к ЧМ-2026.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Гибралтар на данном этапе футбольного развития пока считается «карликовой» сборной и вряд ли стоит ожидать каких-то подвигов от данной команды.
Статистика для ставок
- Команды играли между собой дважды — во всех случаях победу праздновали хорваты
- Последняя встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу Хорватии
- Гибралтар не забивает в трех последних встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Хорватии дают 1,01, а на Гибралтар — 50,00, ничью букмекеры оценивают в 22,00.
Тотал меньше 2,5 идет за 6,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,11.
Прогноз: Хорваты не встретят особых проблем в матче против аутсайдеров группы и вполне забьют в ворота оппонентов как минимум 5 голов.
Основная ставка: Победа Хорватии с форой -4,5 за 2,02.
Прогноз: в качестве дополнительной ставки можно взять то, что Хорватия будет вести уже после 10-й минуты встречи
Дополнительная ставка: Победа Хорватии после 10-й минуты за 2,75.