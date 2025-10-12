прогноз на матч ЧМ-2026, ставка за 2.02

10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Хорватия и Гибралтар. Начало встречи — 21:45 мск.

Хорватия

Турнирное положение: после пяти встреч Хорватия лидируют в группе L с 13 очками в активе при разнице мячей 17:1.

Последние матчи: в последнем матче хорваты сыграли вничью против чехов — 0:0.

До того Хорватия обыграла Черногорию (4:0) и Фарерские острова (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Несмотря на постепенную смену поколений, Хорватия по сей день остается грозной силой в европейском футболе и вполне способна выйти на чемпионат мира.

Гибралтар

Турнирное положение: сейчас Гибралтар занимает последнюю, пятую строчку в квинтете без набранных очков с отрицательной разницей мячей 2:17.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в прошлом матче гибралтарцы на своем поле проиграли Новой Каледонии в товарищеской встрече — 0:0.

До того Гибралтар в июньских встречах проиграл Албании (0:1) в «товарке» и Фарерам (0:1) в матче отбора к ЧМ-2026.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Гибралтар на данном этапе футбольного развития пока считается «карликовой» сборной и вряд ли стоит ожидать каких-то подвигов от данной команды.

Статистика для ставок

Команды играли между собой дважды — во всех случаях победу праздновали хорваты

Последняя встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу Хорватии

Гибралтар не забивает в трех последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Хорватии дают 1,01, а на Гибралтар — 50,00, ничью букмекеры оценивают в 22,00.

Тотал меньше 2,5 идет за 6,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,11.

Прогноз: Хорваты не встретят особых проблем в матче против аутсайдеров группы и вполне забьют в ворота оппонентов как минимум 5 голов.

2.02 Победа Хорватии с форой -4,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Хорватия— Гибралтар принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Основная ставка: Победа Хорватии с форой -4,5 за 2,02.

Прогноз: в качестве дополнительной ставки можно взять то, что Хорватия будет вести уже после 10-й минуты встречи

2.75 Победа Хорватии после 10-й минуты Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Хорватия— Гибралтар принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Дополнительная ставка: Победа Хорватии после 10-й минуты за 2,75.