прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.00

11 октября во 2-м туре четвертого этапа квалификации чемпионата мира по футболу сыграют ОАЭ и Оман. Начало игры — в 20:15 мск.

ОАЭ

Турнирное положение: Эмиратцы намерены побороться за попадание на Мундиаль. Команда на предыдущем этапе квалификации финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом ОАЭ в 10 матчах набрали 15 зачетных баллов. В них команда отличилась 15 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Эмиратцы сумели одолеть Бахрейн (1:0).

До того команда нанесла поражение Сирии (3:1). Да и контрольный поединок с «Лечче» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ОАЭ забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Эмиратцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем ОАЭ традиционно успешно противостоит Оману. В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда намерена впервые за 8 лет одолеть непокорных оманцев.

Оман

Турнирное положение: Оманцы не столь успешно провели третий этап квалификации. Команда там финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Оман набрала 11 зачетных пунктов в 10 матчах. Команда отличилась 9 забитыми мячами в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Оманцы не уступили Катару (0:0).

До того команда в серии пенальти уступила Индии. А вот чуть ранее она расправилась с Туркменистаном (2:1).

При этом Оман в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Оманцы твердо намерены добыть путевку на Мундиаль. А вот не побеждает команда 2 матча кряду.

При этом Оман нынче не блещет стабильностью результатов. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда способна поднатореть в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами даются команде чересчур натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Оманцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Оман не побеждал в 2 своих последних матчах

ОАЭ победили в 3 своих последних поединках

Эмиратцы уже 8 лет не обыгрывают Оман

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

Прогноз: Эмиратцы нынче выглядят весьма симпатично, и уж точно намерены продолжить свой победный сериал.

Номинальные хозяева имеют в своем составе достаточно качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа ОАЭ за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05