Останется ли Нигерия в борьбе за выход на ЧМ-2026?

прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.00

10 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Лесото и Нигерия. Начало встречи — 19:00 мск.

Лесото

Турнирное положение: Лесото за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с девятью очками занимает предпоследнюю, пятую позицию в группе.

Команда на пять баллов отстает даже от второй строчки, которая дает возможность сыграть в плей-офф, поэтому еще сохраняет теоретический шанс пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпела разгромное поражение от Бенина (0:4).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также также осталась без баллов, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:3 проиграла ЮАР.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Лесото проиграл «всухую».

Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Семь голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерия за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с 11-ю очками в активе.

Команда на три балла отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому для сохранения шансов попасть на мундиаль ей обязательно нужно побеждать.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле разошлась мировой с ЮАР (1:1).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:0 одержал победу над Руандой.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Нигерия не проиграла, а в девяти последних поединках выиграла только дважды.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Лесото пропустил больше 2,5 голов

в трех последних матчах Нигерии забивали меньше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей Нигерия не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.15. Ничья — в 7.20, победа Лесото — в 23.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева пропустили больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

И хотя в трех последних матчах гости забили меньше 2,5 голов, явный перевес в классе над соперником обещает стать решающим фактором.

2.00 Индивидуальный тотал Нигерии больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Лесото — Нигерия позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: индивидуальный тотал Нигерии больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 3,0 голов, ведь так было в четырех последних матчах хозяева пропустили три или больше голов.

2.60 Индивидуальный тотал Нигерии больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Лесото — Нигерия принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: индивидуальный тотал Нигерии больше 3,0 голов за 2.60