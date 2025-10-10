10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Япония и Парагвай. Начало игры — в 13:20 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Япония

Турнирное положение: Японцы досрочно квалифицировались на Мундиаль.  Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Япония в 10 матчах набрала 23 зачетных балла.  В них команда отличилась 30 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Японцы уступили США (0:2).

До того команда расписала паритет с Мексикой (0:0).  А вот поединок с Южной Кореей завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках Япония забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Японцы нынче выглядят не столь уверенно.  Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Причем Япония традиционно успешно играет с Парагваем.  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно.  Команда мотивирована вернуться на забивной путь.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвайцы успешно прошли квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем Парагвай набрал 28 очков в 18 матчах отбора.  При этом команда отличилась лишь 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Парагвайцы одолели Перу (1:0).

До того команда не дала себя обыграть Эквадору (0:0).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от Бразилии (0:1).

При этом Парагвай в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парагвайцы нынче смотрятся довольно монолитно.  Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

При этом Парагвай в квалификации на Мундиаль выглядел не столь выгодно.  А вот в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда весьма скромно действует в плане реализации.  А вот состав парагвайцев по именам выглядит симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Парагвайцы постараются найти шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • Парагвай не пропускал в 2 своих последних матчах
  • Япония не забивала в 2 последних поединках
  • Японцы переиграли Парагвай в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74.  Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: Японцы выглядят монолитнее соперника, плюс весьма ярко выглядят в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и парагвайцы забивают с огромной натугой.

2.97Фора Японии -1.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.97 на матч Япония — Парагвай  принесёт прибыль 1970₽, общая выплата — 2970₽

Ставка: Фора Японии -1.5 за 2.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.01ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.01 на матч Япония — Парагвай  позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01