10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Япония и Парагвай. Начало игры — в 13:20 мск.

Япония

Турнирное положение: Японцы досрочно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Япония в 10 матчах набрала 23 зачетных балла. В них команда отличилась 30 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Японцы уступили США (0:2).

До того команда расписала паритет с Мексикой (0:0). А вот поединок с Южной Кореей завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Япония забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Японцы нынче выглядят не столь уверенно. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Причем Япония традиционно успешно играет с Парагваем. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда мотивирована вернуться на забивной путь.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвайцы успешно прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем Парагвай набрал 28 очков в 18 матчах отбора. При этом команда отличилась лишь 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Парагвайцы одолели Перу (1:0).

До того команда не дала себя обыграть Эквадору (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Бразилии (0:1).

При этом Парагвай в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парагвайцы нынче смотрятся довольно монолитно. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

При этом Парагвай в квалификации на Мундиаль выглядел не столь выгодно. А вот в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда весьма скромно действует в плане реализации. А вот состав парагвайцев по именам выглядит симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Парагвайцы постараются найти шансы в контригре.

Статистика для ставок

Парагвай не пропускал в 2 своих последних матчах

Япония не забивала в 2 последних поединках

Японцы переиграли Парагвай в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: Японцы выглядят монолитнее соперника, плюс весьма ярко выглядят в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и парагвайцы забивают с огромной натугой.

Ставка: Фора Японии -1.5 за 2.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

