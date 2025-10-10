прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.98

10 октября в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Германия и Люксембург. Начало встречи — 21:45 мск.

Германия

Турнирное положение: после 2 туров у Германии три очка в группе А и 3 место.

Последние матчи: на своем поле Германия уверенно разобралась с Северной Ирландией (3:1). Игра получилась на самом деле не самой простой, после первого тайма счет был ничейный (1:1). Только на 69-й минуте немцы смогли выйти вперед, а еще через три минуты поставили точку в матче. Отличились Гнабри, Амири и Вирц.

Ранее было сенсационное поражение в гостях от Словакии (0:2).

Не сыграют: травмированы — Бауманн (в), Левелинг (п), Вольтемаде (н), Хаверц (п), Мусиала (п), дисквалифицирован — Рюдигер (з).

Состояние команды: пока команда Юлиана Нагельсмана играет довольно неровно, чередуя яркие и неудачные матчи. В настоящее время Германию с трудом можно назвать топовой сборной, скорее она сейчас представляет второй звезд. Суперзвезд мирового уровня в ее составе за исключением Киммиха сейчас нет, ну может быть еще Вирц.

Люксембург

Турнирное положение: после 2 матчей Люксембург идет четвертым в группе А с 0 очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: во втором туре группового этапа Люксембург на своем поле уступил Словакии со счетом 0:1. Игра получилась равной, обе команды имели шансы взять три очка, но в итоге повезло больше сопернику, который забил на 90-й минуте.

До этого было домашнее поражение от Северной Ирландии (1:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: пока Люксембург по делу идет последним в своей группе, показывая футбол не самого высокого уровня. Несмотря на прогресс за последние годы, переход из карликов в середняки европейского футбола и появление в стране неплохих футболистов, Люксембург все равно вряд ли сможет претендовать на выход в финал Евро или ЧМ, ну если только его не расширять да 128 или 164 команд.

Статистика для ставок

В 2006 году в товарищеском матче Германия разгромила Люксембург со счетом 7:0

В пяти последних матчах с учетом товарищеских Германия имеет такие показатели:+1=1-3

Люксембург в пяти последних играх проиграл 4 раза и раз была ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,04, а на Люксембург — 52,0, ничью букмекеры оценивают в 18,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,05, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,82.

Прогноз: ну Германия сейчас не настолько сильнее Люксембурга, чтобы давать такую фору, учитывая все потери в ее составе. У гостей все-таки не дворовая команда и многие футболисты на неплохом счету в Европе.

1.98 Люксембург выиграет с форой +3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Германия — Люксембург принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Основная ставка: победа Люксембурга с форой 3 за 1,98.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что Люксембург выстоит в первом тайме.

3.50 Гости не проиграют в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч Германия — Люксембург принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Дополнительная ставка: Люксембург не проиграет первые 45 минут за 3,50.