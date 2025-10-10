Сборная Германии проводит первый домашний матч осени и обязана побеждать. После неудачного старта в квалификации команда Юлиана Нагельсмана встречает одного из аутсайдеров группы — Люксембург, и поражение здесь даже не рассматривается как вариант. На фоне травм и давления критики немецкий тренер ищет не только результат, но и убедительную игру.

39' Та зацепил мяч головой после навеса с угла, но акцентированного удара не получилось.

38' Не дали пробить Вирцу после прострела Адейеми, угловой заработали немцы.

36' Из-за штрафной в касание пробил Павлович — выше ворот.

35' Киммих навесил с правого фланга, Баррейро головой в падении прервал передачу.

33' Не забил Вольтемаде из отличной позиции в штрафной после паса Вирца — запутался в ногах.

32' В защите отработал Гнабри! Подкатился под Дардари и вынес мяч за боковую.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 82 Владение мячом 18 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 2 Фолы 2

31' Горецка плотно пробил в дальний нижний угол, Морис дотянулся и спас команду.

30' Здорово в штрафной открылся Горецка под заброс Киммиха, но оказался в офсайде.

29' Киммих навешивал на Вольтемаде — Морис на выходе кулаками выбил мяч.

27' Павлович забросил на дальнюю штангу, не получился удар с лёта у Адейеми.

24' Мощно с левой пробил Гнабри после стенки с Горецкой, немного мимо угла отправил мяч.

21' ГООООООООООЛ! Второй от Германии, Киммих уверенно развёл вратаря и мяч по углам. 2:0!

21' Ничего себе, ещё и удалил арбитр Карлсона! Посчитал, что специально играл рукой защитник и специально мешал забить Гнабри.

20' Пенальти в ворота Люксембурга, игра рукой зафиксирована.

19' Кажется, рукой себе подыграл Карлсон в борьбе с Гнабри, арбитра позвали к монитору.

18' Гнабри классно обработал мяч в штрафной, но пробил совсем мимо ворот.

16' Немного снизили темп немцы, хотят до верного довести атаку.

14' Горецка нарушил правила в штрафной Люксембурга, не дали ему пробить.

13' Дардари с острого угла пробил после паса Мартинса – в руку Бауману.

12' ГООООООООООООЛ! И всё-таки впереди Германия! Раум блестяще пробил со штрафного, обвёл стенку и положил мяч в угол ворот. 1:0!

11' Мартинс сбил Гнабри у своей штрафной, шанс со стандарта для немцев.

08' Горецка пробил головой после навеса с углового — мимо ворот отправил мяч.

08' Пытался с левого фланга войти в штрафную Вирц, но только угловой заработать получилось.

05' ВАР отменяет гол! В руку Вольтемаде попал мяч, поэтому не засчитывает арбитр.

04' ГООООООООООООЛ! Германия открывает счёт! Гнабри сместился в центр штрафной и с правой пробил — мяч влетел в сетку после рикошета от Вольтемаде. 1:0!

03' Мощно пробил Киммих из-за штрафной, Морис вытащил.

02' Раум прострелил с левого фланга — в руки голкиперу.

01' Гости начали с центра поля, поехали!

До матча

21:40 Отличная погода для футбола в Зинсхайме: +11 и без осадков. Команде Нагельсмана ничего не должно помешать.

21:20 Судейская бригада матча: Главный арбитр — Ненад Минакович (Сербия); помощники главного — Никола Борович и Бошко Божович (оба — Сербия); четвёртый судья — Павле Илич (Сербия). Видеоассистент (ВАР) — Елена Цветкович (Сербия); помощник видеоарбитра — Момчило Маркович (Сербия).

20:50 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

Германия: Бауман, Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Горецка, Павлович, Гнабри, Вирц, Адейеми, Вольтемаде.

Люксембург: Морис, Янс, Махмутович, Корац, Карлсон, Олесен, Мартинс, Морейра, Баррейро, Бонер, Дардари.

Германия

Поражение в Братиславе стало шоком для «бундестим» — это был первый в истории проигрыш Германии в выездном отборочном матче чемпионата мира. Через три дня дома удалось обыграть Северную Ирландию (3:1), но и там команда действовала нервно, а игру спасли поздние голы Вирца и Амири. После двух туров Германия идёт третьей в группе, уступая Словакии и рискуя оказаться в стыковых матчах, если не вернёт стабильность.

К проблемам добавились травмы — вне игры Рюдигер, Хаверц и Мусиала, а вратарь Бауман под вопросом. Нагельсман снова вынужден перестраивать состав: в обороне ожидается дебют 21-летнего Натаниэля Брауна, в атаке ставка делается на трио Вирц — Гнабри — Адейеми. В нападении может появиться Ник Вольтемаде, набравший форму в «Ньюкасле». В центре поля без альтернатив — Киммих и Горецка.

Для Нагельсмана эта игра особенная: он возвращается на арену, где начинал путь в «Хоффенхайме». Сейчас у него другая задача — не просто выиграть, а убедить болельщиков, что Германия способна играть в узнаваемом, системном стиле. Победа с минимальным перевесом не устроит ни тренера, ни команду.

Германия выиграла все три официальные матча против Люксембурга с общим счётом 16:0. Единственная победа люксембуржцев над немцами состоялась ещё в 1939 году. Домашние поражения в квалификации для Германии редкость — их не было уже более 15 лет, и этот статус нужно подтверждать.

Люксембург

Под руководством Жеффа Штрассера «красные львы» начали новый цикл болезненно, но не без характера. В первых двух турах они уступили Северной Ирландии (1:3) и Словакии (0:1), хотя в обоих матчах могли брать очки. Красная карточка в дебютном туре и пропущенный на последних минутах гол против словаков оставили их без награды за дисциплинированную игру.

Люксембург опустился на 96-е место в рейтинге ФИФА и не выигрывает уже девять официальных встреч. При этом команда не выглядит безнадёжно: Штрассер, бывший тренер «Кайзерслаутерна», выстраивает плотную оборону и старается использовать стандарты. В составе выделяются Дардари из «Аугсбурга», Синани из «Санкт-Паули» и Олесен из «Гройтер Фюрт» — все трое знакомы с немецким футболом.

В Зинсхайме Люксембург, вероятно, сыграет в низком блоке 4-4-2, отдавая инициативу хозяевам и надеясь на контратаки. Любой забитый мяч станет достижением, а ничья — сенсацией.

Разница в классе огромна, но давление на хозяев велико: любой сбой станет поводом для новых вопросов к Нагельсману. Германия будет владеть мячом и искать быстрые голы, Люксембург — сдерживать и тянуть время.

