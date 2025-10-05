прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.25

5 октября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Эльче». Начало игры — в 15:00 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» в 7 матчах набрал всего 8 зачетных баллов. В них команда отличилась лишь 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Славные» были биты «Мальоркой» (0:1).

До того команда расписала паритет с «Хетафе» (1:1). А вот поединок с «Севильей» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алавес» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Славные» нынче выглядят весьма скромно. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Алавес» традиционно неудачно противостоит «Эльче». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.

«Эльче»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» нынешний чемпионат начали успешно. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эльче» на три очка отстает от третьей позиции. Команда в 7 стартовых поединках отличилась 10 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бело-зелёные» одолели «Сельту» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Осасуной» (1:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Овьедо» (1:0).

При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-зелёные» нынче находятся на подъеме. Да и забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

При этом «Эльче» пропустил 6 раз в 7 стартовых турах чемпионата. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Команда способна еще прибавить в плане реализации. Да и мотивация сохранить место в лидирующей группе огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Эльче» в среднем забивает 2 гола за матч

«Алавес» в среднем забивает реже одного мяча за матч

«Эльче» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.68 и 1.48.

Прогноз: «Эльче» способен прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

Номинальные гости нынче на ходу, да и «славные» не знают радости побед уже три матча кряду.

3.25 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Алавес» — «Эльче» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Эльче» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.68 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Алавес» — «Эльче» принесёт прибыль 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.68