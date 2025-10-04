4 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Унион». Начало игры — в 16:30 мск.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» стартовали весьма скромно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» в 5 матчах набрал всего 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 10 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли одолеть ПСВ (1:1).
До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:1). А вот поединок с «Боруссией» М завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Байер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Патрик Шик — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят вполне прилично. Вот только отсутствие Шика сказывается.
Причем «Байер» традиционно успешно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы нынешний чемпионат начали скромно. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Унион» на один пункт отстает от первой шестерки. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 8 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы не смогли одолеть «Гамбург» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Айнтрахту» (4:3). А вот чуть ранее она была бита скромным «Хоффенхаймом» (2:4).
При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Берлинцы потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только стабильности команде заметно недостает.
При этом «Унион» не проигрывал в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает два мяча за матч.
Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Унион» не уступил в 2 своих последних матчах
- «Байер» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Фармацевты» не проигрывают 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.08.
Прогноз: Леверкузенцы способны прибавить в плане реализации, и явно сразу понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.01