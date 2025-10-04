4 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Унион». Начало игры — в 16:30 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» стартовали весьма скромно.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» в 5 матчах набрал всего 8 зачетных баллов.  В них команда отличилась 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фармацевты» не смогли одолеть ПСВ (1:1).

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:1).  А вот поединок с «Боруссией» М завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Байер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Патрик Шик — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят вполне прилично.  Вот только отсутствие Шика сказывается.

Причем «Байер» традиционно успешно противостоит «Униону».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы нынешний чемпионат начали скромно.  Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Унион» на один пункт отстает от первой шестерки.  Команда в пяти стартовых поединках отличилась 8 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Берлинцы не смогли одолеть «Гамбург» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Айнтрахту» (4:3).  А вот чуть ранее она была бита скромным «Хоффенхаймом» (2:4).

При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Берлинцы потенциально способны побороться за выход в еврокубки.  Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «Унион» не проигрывал в 2 своих последних поединках.  А вот в среднем команда пропускает два мяча за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации.  Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Унион» не уступил в 2 своих последних матчах
  • «Байер» в среднем забивает 2 гола за матч
  • «Фармацевты» не проигрывают 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69.  Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.08.

Прогноз: Леверкузенцы способны прибавить в плане реализации, и явно сразу понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

2.29П1 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.29 на матч «Байер» — «Унион»  принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.01Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.01 на матч «Байер» — «Унион»  позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Обе не забьют за 2.01