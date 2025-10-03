прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.48

3 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Кёльн». Начало игры — в 21:30 мск.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» стартовали достаточно скромно. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» в 5 матчах набрал 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» не уступили «Фрайбургу» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Кёльном» (3:3). А вот поединок с «Майнцем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Хоффенхайм» традиционно успешно противостоит «Кёльну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и Андрей Крамарич привычно полезен в созидательном плане.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Козлы» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кёльн» на 2 очка отстает от первой четверки. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 10 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «Штутгарту» (1:2).

До того команда была бита «РБ Лейпцигом» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Вольфсбургом» (3:3).

При этом «Кёльн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мариус Бюльтер — травмирован.

Состояние команды: «Козлы» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «Кёльн» уступил в 3 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает 2 мяча за матч.

Команда весьма неплохо выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается прервать свой трехматчевый безвыигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Кёльн» уступил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

«Деревенские» не побеждают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.46.

Прогноз: «Хоффенхайм» способен прибавить в плане реализации, да и «козлы» нынче на спаде.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно начнет поединок агрессивно.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50