прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.25

2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штурм» и «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск.

«Штурм»

Турнирное положение: «Чёрно-белые» в своем чемпионате выступают успешно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Штурм» на 2 очка отстает от лидера. Вот только забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрно-белые» одолели «Хартберг» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Мидтьюлланна» (0:2). А вот поединок с «Ред Булл Зальцбургом» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штурм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-белые» нынче выглядят довольно выгодно. Команда пропустила всего 4 мяча в 7 матчах чемпионата Австрии.

Причем «Штурм» исторически сложно противостоит «Рейнджерсу». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» намерены побороться за выход в плей-офф Лиги Европы.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджеры» в своем чемпионате явно не преуспевают. Команда ныне находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Рейнджерс» в 6 стартовых матчах набрал всего 7 очков. Команда отличилась 5 мячами при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рейнджеры» переиграли «Ливингстон» (2:1).

До того команда была бита «Генком» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хиберниану» (2:0).

При этом «Рейнджерс» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рейнджеры» в последних матчах несколько прибавили. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Рейнджерс» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

«Рейнджеры» в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и вообще, команду в нынешнем сезоне здорово лихорадит.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Рейнджеры» постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» забивает в среднем реже одного мяча за матч

«Чёрно-белые» в среднем забивают реже 2 голов за матч

«Штурм» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штурм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Штурм» выглядит монолитнее шотландцев, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «рейнджеры» нынче не блещут.

Ставка: Победа «Штурма» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25