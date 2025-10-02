Датчане не дадут себя в обиду

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.63

2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 22:00 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» в своем чемпионате выступают бледно. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» набрал лишь 5 очков в 6 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Сандерленду» (0:1).

До того команда расписала боевую мировую с «Бетисом» (2:2). Да и поединок с «Бёрнли» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Лесники» нынче выглядят крайне бледно. Команда не побеждает уже полтора месяца.

Причем «Ноттингем Форест» до последней коллизии дважды кряду сыграл вничью. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лесники» намерены прервать свой затянувшийся неудачный сериал.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Волки» в своем чемпионате пока не преуспевают. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Мидтьюлланн» в 10 стартовых матчах набрал 21 очко. Команда отличилась 25 мячами при 13 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» переиграли «Раннерс» (2:1).

До того команда сумела одолеть «Штурм» (2:0). А вот чуть ранее она легко расправилась с «Виборгом» (2:0).

При этом «Мидтьюлланн» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. Да и забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

При этом «Мидтьюлланн» победил в 4 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.

«Волки» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда в 3 своих последних поединках неизменно забивала по 2 мяча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Волки» способны воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» победил в 4 своих последних матчах

«Лесники» в среднем забивают реже гола за матч

«Мидтьюлланн» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Датчанам палец в рот не клади, да и «лесники» пока и близко не решили свои проблемы.

Номинальные гости вполне преуспевают в плане реализации, а вот атака англичан выглядит бледно.

2.63 «Мидтьюлланн» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: «Мидтьюлланн» не проиграет за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05