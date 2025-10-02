2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Маккаби» Т-А и «Динамо» Загреб. Начало игры — в 22:00 мск.
«Маккаби» Т-А
Турнирное положение: «Жёлтые» в своем чемпионате привычно сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Маккаби» Т-А набрал 13 очков в 5 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлтые» не смогли одолеть «Сахнин» (0:0).
До того команда расписала паритет с ПАОКом (0:0). А вот поединок с иерусалимским «Хапоэлем» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Маккаби» Т-А забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Жёлтые» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.
Причем «Маккаби» Т-А традиционно сложно противостоит динамовцам. В двух очных поединках соперники подписали мирные соглашения.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Жёлтые» способны прибавить в плане реализации.
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: Динамовцы в своем чемпионате вполне преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Загреб в 8 стартовых матчах набрал 19 очков. Команда отличилась 19 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Динамовцы переиграли «Славен Белупо» (4:1).
До того команда сумела одолеть «Фенербахче» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хайдуку» (2:0).
При этом «Динамо» Загреб в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Динамо» Загреб в среднем забивает чаще 2 мячей за матч. Вот только поединки на евроарене даются команде сложно.
Динамовцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и Сандро Куленович наколотил уже 6 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Динамовцы уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Статистика для ставок
- «Динамо» Загреб победил в 3 своих последних матчах
- «Жёлтые» не пропускали в 2 последних поединках
- «Маккаби» Т-А не проигрывает уже 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Т-А — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
Прогноз: «Маккаби» Т-А имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и динамовцы в матчах с крепкими оппонентами не блещут.
Ставка: Победа «Маккаби» Т-А за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10