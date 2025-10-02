Финский КуПС дома сыграет против «Дриты» из Косово в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.
КуПС
Турнирная таблица: В чемпионате Финляндии «Куопио» расположился на 3 строчке, набрав 50 очков.
Последние матчи: В последних двух встречах чемпионата Финляндии КуПС одержал победы над клубами «Гнистан» (4:0) и СЙК (3:2).
Не сыграют: Встречу 1-го тура Лиги конференций пропустит Артту Лотьенен из-за дисквалификации.
Состояние команды: Финский чемпион в этом еврокубковом сезоне выступил в трех турнирах. В Лиге чемпионов КуПС переиграл «Милсами» из Молдовы (1:0), но проиграл «Кайрату» (2:3).
В Лиге Европы КуПС оказался сильнее РФШ (3:1), но уступил «Мидтьюлланну» (0:6).
«Дрита»
Турнирная таблица: «Дрита» занимает 6 место в чемпионате Косово, набрав 8 очков после 7 сыгранных матчей.
Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Дрита» одержала уверенную победу над клубом из первой тройки — «Дукаджини» (3:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Дрита» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и в двух поединках потерпела поражение.
Статистика для ставок
- КуПС одержал две победы подряд
- «Дрита» в последних пяти встречах одержала две победы
- КуПС и «Дрита» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.05, а победа «Дриты» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.
Прогноз: КуПС сейчас находится на ходу, финаы забивают соперниам около 3 мячей и добиваются успеха.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Обе команды чаще всего без забитых мячей с поля не уходят, ожидаем,что клубы обменяются победами.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.