прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.80

«Сельта» встретится с ПАОКом в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Поединок пройдет 2 октября и начнется в 22:00 по мск.

«Сельта»

Турнирное положение: После 1-го тура общего этапа ЛЕ команда занимает 23-е место в таблице без набранных баллов. «Сельта» уступила в единственном матче турнира.

Команда также провалила старт нынешнего сезона. «Сельта» занимает 17-е место в таблице Примеры с 5-ю очками в активе после 7-и туров. Команда борется за то, чтобы не опуститься до зоны вылета.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Сельта» уступила «Эльче» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 68-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Штутгарту» с таким же счетом в Лиге Европы.

Примечательно, что в нынешнем сезоне «Сельта» не смогла одержать ни одной победы в 8-и встречах. За этот отрезок команда 5 раз сыграла вничью при 3-х поражениях.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Айду (решение тренера) и Каррейра (травма).

Состояние команды: «Сельта» все никак не может найти свою игру, команда даже не одержала ни одной победы. В предстоящем матче против ПАОКа легко точно не будет.

У «Сельты» есть прекрасный и суперрезультативный форвард Борха Иглесиас, который забил большую голов своей команды. Этот нападающий забил 4 гола за 7 встреч в Примере.

ПАОК

Турнирное положение: Греческая команда располагается на 21-й позиции в таблице общего этапа Лиги Европы. ПАОК сумел набрать 1 очко в первом туре турнира.

На старте сезона в чемпионате страны команда занимает 3-е место в таблице с 11-ю очками в активе. ПАОК отстает от лидества в чемпионате Греции на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Астерасом» (3:3), а до этого ПАОК также поделили очки с «Маккаби Тель-Авив» (0:0) в Лиге Европы.

Команда не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок ПАОК также сыграл вничью с «Панетоликосом» (0:0) в чемпионате Греции

Не сыграют: Бальде, Бердос, Гугешашвили, Мург и Пелкас (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время у ПАОКа пошли только ничейные результаты. Для того, чтобы команда имела возможность «пошуметь» в Лиге Европы необходимо куда чаще побеждать.

В последнее время активизировался российский нападающий ПАОКа Федор Чалов, который в прошедших 4-х встречах забил 2 гола. Возможно, именно он сыграет ключевую роль в предстоящем поединке против «Сельты».

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах во всех турнирах «Сельта» 5 раз сыграла вничью

ПАОК в последних 3-х матчах также непременно играл вничью

В 2-х из 3-х последних матчах ПАОК заканчивал встречи со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сельты» — 1.75, победа ПАОКа — 4.60, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. Оба коллектива в последнее время очень много раз заканчивали встречи с ничейным результатом.

3.80 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Сельта» — ПАОК позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: Нулевой ничьи точно не будет. ПАОК попытается создать проблемы «Сельте» на чужом поле.

1.87 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сельта» — ПАОК принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Обе забьют за 1.87.