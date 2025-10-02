2 октября в матче второго тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Болонья» и «Фрайбург». Начало игры — в 19:45 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после первого тура основного этапа Лиги Европы не имеет очков в активе и занимает 28-е место, лишь по разнице мячей уступая зоне плей-офф.

Команда по итогам пяти туров итальянской Серии А находится на девятой позиции с семью очками с отставанием в два пункта от зоны еврокубков (топ-6) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках четвертого тура национального чемпионата «россоблу» на чужом поле потеряли очки, сыграв вничью с «Лечче» (2:2).

Ранее в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от английской «Астон Виллы» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Казале, Иммобиле и Сулемана, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда пока что не забивала в основном этапе Лиги Европы текущего сезона.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» после первого тура имеет три очка в активе и занимает седьмую позицию в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), лишь по разнице мячей опережая зону плей-офф.

Команда по итогам пяти туров немецкого первенства набрала семь пунктов и занимает восьмую позицию в таблице с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура национального чемпионата клуб на домашней арене с результатом 1:1 разошелся мировой с «Хоффенхаймом».

Перед этим в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в своих стенах переиграл швейцарский «Базель» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Фрайбург» ни разу не проиграл и одержал пять побед.

Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, что, правда, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Парик Остерхаге и Максимилиан Эггештайн — авторы пока что двух голов команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Болонья» не выиграла

в шести из семи последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Фрайбурга» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.60, победа «Фрайбурга» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Фрайбурга».

