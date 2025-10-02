В четверг, 2 октября, итальянская «Болонья» примет немецкий «Фрайбург» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:39 Сегодня в Болоньи ясно, во время матча температура будет около +16℃.

19:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:33 Главным арбитром встречи назначен Ненад Минакович из Сербии.

19:30 Сегодняшний матч пройдет в Болоньи на стадионе «Ренато Даль'Ара», который вмещает 38 279 зрителей.

19:22 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между итальянской «Болоньей» и немецким «Фрайбургом». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Болонья»: Скорупски Лукаш, Хольм Эмиль , Витик Мартин, Лукуми Джон, Ликояннис Хараламбос, Фройлер Ремо, Фергюсон Льюис, Орсолини Риккардо, Одгор Йенс, Камбьяги Николо, Кастро Сантьяго.

«Фрайбург»: Атуболу Ноа, Треу Филипп, Гинтер Маттиас, Линхарт Филипп, Макенго Жорди, Эггештайн Максимилиан, Патрик Остерхаге, Бесте Ян-Никлас, Манзамби Йохан, Грифо Винченцо, Адаму Чуквубике.

«Болонья»

«Болонья» напрямую попала в основной этап Лиги Европы, благодаря успешной игре команды в прошлом сезоне в рамках национального первенства. В стартовом туре итальянский клуб играл на выезде против «Астон Виллы» и уступил с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече был забит на 13-й минуте, дальше «Болонья» давила и даже нанесла 7 ударов в створ ворот, но так и не отыгралась.

В домашнем чемпионате у «Болоньи» дела идут не очень хорошо — в пяти турах команда потерпела два поражения, что отбросило ее в середину турнирной таблицы. В последнем матче чемпионата Италии случилась выездная ничья с «Лечче» (2:2).

«Фрайбург»

«Фрайбург» также попал в основной этап Лиги Европы напрямую. В первом туре общей стадии немецкий клуб принимал на своем поле швейцарский «Базель» и обыграл его со счетом 2:1. Уже к середине первого тайма «черно-белые» вели (2:0) и умело дотерпели до конца с нужным для себя преимуществом.

В немецкой Бундеслиге «Фрайбург» идет восьмым после пяти сыгранных туров. Стабильности в результатах пока нет — две победы, два поражения и одна ничья. Стоит отметить, что проигрыши были на старте турнира, а сейчас дела у команды идут в гору — в трех последних турах она набрала 7 очков, дважды победив и сыграв вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Личные встречи

Между собой соперники до этого не играли, сейчас они готовятся провести первую очную встречу.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85