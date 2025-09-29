прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.30

29 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Овьедо». Начало игры — в 22:00 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» стартовали бледновато. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» в 6 матчах набрала всего 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Летучие мыши» не уступили «Эспаньолу» (2:2).

До того команда сумела переиграть «Атлетик» (2:0). А вот поединок с «Барселоной» завершился катастрофическим поражением (0:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Валенсия» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» обречены на борьбу за выход в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит довольно выгодно.

Причем «Валенсия» традиционно успешно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Летучие мыши» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» нынешний чемпионат начали скромненько. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Овьедо» в 4 матчах набрал 3 зачетных балла. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Барселоне» (1:3).

До того команда потерпела поражение от «Эльче» (0:1). А вот чуть ранее она была бита еще и «Хетафе» (0:2).

При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» обречены на борьбу за выживание. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Овьедо» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Команда уже 28 лет может обыграть «летучих мышей». Да и в трех своих последних матчах она покидала поле на щите.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Овьедо» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Летучие мыши» уже 28 лет не проигрывают «Овьедо»

«Синие» уступили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Валенсия» способна прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, да и оппонент пропускает многовато.

2.30 П1 в 1 тайме

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Валенсия» — «Овьедо» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Валенсии» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Валенсия» — «Овьедо» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20