прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.38

28 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Париж». Начало игры — в 16:00 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» стартовали весьма неудачно. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» в 5 матчах набрала всего 6 очков. Да и отличилась команда всего 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Роме» (1:2).

До того команда была бита «Брестом» (1:4). А вот поединок с «Нантом» принес три зачетных пункта в копилку (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ницца» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Орлята» потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Ницца» нынче угодила в эмоциональное пике. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлята» намерены как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане текущий чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Париж» в 5 матчах набрал 6 зачетных баллов. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане были биты «Страсбуром» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Бресту» (2:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Мец» (3:2).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане намерены удержаться в элитном дивизионе. А вот пропускает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

При этом «Париж» потенциально способен прибавить во всех компонентах. До последней виктории команда победила дважды кряду.

Парижане всего на 2 очка опережают опасную зону. Так что новичку нужно непременно набирать зачетные баллы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Париж» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

«Орлята» уступили в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Ницца» мотивирована прервать свой неудачный сериал, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены побороться за выход в еврокубки, да и оппонент пропускает слишком часто.

2.38 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Ницца» — «Париж» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Ницца» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

2.38 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Ницца» — «Париж» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38