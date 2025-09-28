28 сентября в 6-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало встречи — 18:15 мск.
«Лилль»
Турнирное положение: после 5-ти туров «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 10 очками с разницей мячей 13:8.
Последние матчи: в последнем матче «доги» обыграли «Бранн» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы со счетом 2:1.
До того «Лилль» проиграл «Лансу» (0:3) и переиграл «Тулузу» (2:1).
Не сыграют: травмированы Александро, Тома Менье и Усман Туре
Состояние команды: «Лилль» неплохо стартовал в Лиге 1 и будет претендовать за место в Лиге чемпионов по итогам сезона.
Несмотря на разгромное поражение от «Ланса», «доги» в последних пяти встречах одержали четыре победы и подопечные Брюно Женесио уже в эти выходные хотят сполна реабилитироваться за тот проигрыш.
«Лион»
Турнирное положение: сейчас «Лион» занимает 3-е место в таблице Лиги й с 12 очками с разницей мячей 7:3.
Последние матчи: в 1-м туре общего этапа Лиги Европы «Лион» на выезде обыграл «Утрехт» — 1:0.
В Лиге 1 «ткачи» победил «Анже» (1:0) и проиграл «Ренну» (1:3).
Не сыграют: травмированы Рене Дешам и Эрнест Нуама
Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки в текущем сезоне играют весьма качественно в обороне, пропустив голы только в проигранном матче «Ренну», но и то в той встрече «ткачи» играли в меньшинстве.
Как и у «Лилля», на счету «Лиона» четыре победы в последних пяти матчах и вполне стоит ожидать от некогда гегемонов французского футбола прорывного выступления в текущем сезоне.
Статистика для ставок
- «Лион» забивал в каждом матче текущего сезона
- «Лилль» только побеждал на своем поле в текущем сезоне
- «Лилль» не может обыграть «Лион» в четырех матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лилля» дают 2,32, а на «Лион» — 3,25, ничью букмекеры оценивают в 3,55.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.
Прогноз: Учитывая важность встречи, «Лион» будет действовать от обороны, а «Лиллю» придется непросто с одной из лучших оборон текущего сезона. Следует ожидать не самый результативный матч
Основная ставка: Тотал меньше 2,5 за 2,04.
Прогноз: более рискованная ставка, где можно поставить на крайне низкую результативность в каждом из таймов
Дополнительная ставка: Оба тайма меньше 1,5 — Да за 2,70.