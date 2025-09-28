«Лилль» и «Лион» не порадуют зрителей забитыми голами?

прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 2.04

28 сентября в 6-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало встречи — 18:15 мск.

«Лилль»

Турнирное положение: после 5-ти туров «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 10 очками с разницей мячей 13:8.

Последние матчи: в последнем матче «доги» обыграли «Бранн» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

До того «Лилль» проиграл «Лансу» (0:3) и переиграл «Тулузу» (2:1).

Не сыграют: травмированы Александро, Тома Менье и Усман Туре

Состояние команды: «Лилль» неплохо стартовал в Лиге 1 и будет претендовать за место в Лиге чемпионов по итогам сезона.

Несмотря на разгромное поражение от «Ланса», «доги» в последних пяти встречах одержали четыре победы и подопечные Брюно Женесио уже в эти выходные хотят сполна реабилитироваться за тот проигрыш.

«Лион»

Турнирное положение: сейчас «Лион» занимает 3-е место в таблице Лиги й с 12 очками с разницей мячей 7:3.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в 1-м туре общего этапа Лиги Европы «Лион» на выезде обыграл «Утрехт» — 1:0.

В Лиге 1 «ткачи» победил «Анже» (1:0) и проиграл «Ренну» (1:3).

Не сыграют: травмированы Рене Дешам и Эрнест Нуама

Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки в текущем сезоне играют весьма качественно в обороне, пропустив голы только в проигранном матче «Ренну», но и то в той встрече «ткачи» играли в меньшинстве.

Как и у «Лилля», на счету «Лиона» четыре победы в последних пяти матчах и вполне стоит ожидать от некогда гегемонов французского футбола прорывного выступления в текущем сезоне.

Статистика для ставок

«Лион» забивал в каждом матче текущего сезона

«Лилль» только побеждал на своем поле в текущем сезоне

«Лилль» не может обыграть «Лион» в четырех матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лилля» дают 2,32, а на «Лион» — 3,25, ничью букмекеры оценивают в 3,55.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: Учитывая важность встречи, «Лион» будет действовать от обороны, а «Лиллю» придется непросто с одной из лучших оборон текущего сезона. Следует ожидать не самый результативный матч

2.04 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Лилль» — «Лион» принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Основная ставка: Тотал меньше 2,5 за 2,04.

Прогноз: более рискованная ставка, где можно поставить на крайне низкую результативность в каждом из таймов

2.70 Оба тайма меньше 1,5 — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Лилль» — «Лион» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Дополнительная ставка: Оба тайма меньше 1,5 — Да за 2,70.