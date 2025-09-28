В воскресенье, 28 сентября, «Лилль» примет «Лион» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+5' Перерыв! Отдохнем 15 минут!

45+5' Последовал навес на Жиру, но судья зафиксировал фол в атаке со стороны французского ветерана.

45+4' Много фолов в концовке первого тайма. Теперь уже Тессманн нарушает правила и «Лилль» исполнит штрафной.

45+2' Штрафной для «Лиона» после игры рукой Сантоса, но подача не привела ни к чему интересному. Защитники вынесли мяч.

45' Пять минут компенсировано к первому тайму.

43' Первая желтая карточка в матче для Буадди. Жестко сфолил игрок «Лилля» в атаке. Оказывается помощь Мате.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 13 Фолы 10

41' Угловой вновь без опасности. Мяч пролетел всех и вся и долетел до другой бровки поля.

40' Тессманн смог прорваться по флангу и заработать угловой для «Лиона».

38' Теперь уже стандарт для «Лиону». Но он не привел к опасностям, а Тессманн и вовсе угодил в офсайд.

36' Очередной штрафной для «Лилля». Навес, который вновь не завершился ударом по воротам.

34' Защитники вынесли мяч после подачи с «корнера».

33' Опасный штрафной у ворот «Лиона» завершился ударом Харальдссона в стенку. Мяч улетел на угловой.

31' Подача пошла, но далеко и неточно. Мяч вылетел за пределы поля.

29' Опасный штрафной для «Лилля» на фланге за фол Фофаны.

27' Пардо падает в штрафной, но судья показывает, что нарушения правил не было и игру можно продолжать. Игроки «Лилля» недовольны.

25' Живо и бодро играют команды. Достаточно интересный матч мы с вами смотрим! Стоит признать, что «Лиллю» пока что не везет, команда не может реализовать моменты.

23' Удар от Сантоса, но и тут защитник бросился под мяч и заблокировал его.

21' Корнер завершился тем, что Буадди сыграл рукой в штрафной соперника перед нанесением удара.

20' Теперь уже удар от Харальдссона. Опасно, но рикошет и мяч улетает на угловой.

19' Грейф! Невероятный сейв от вратаря «Лиона». Мукау буквально расстреливал метров с шести и непонятно, как голкипер успел поднять руки.

17' Снова обостряющий пас в штрафную «Лилля». На этот раз на самого Фофана, но его опередил голкипер.

15' Фофана отлично прошел двух соперников и искал в штрафной Карабеца, но защитник подоспел и смог опередить форварда.

13' Гооооооол! 0:1. Мортон! Открывает счет «Лион» после первого же момента. Тальяфико отлично навесил, а Мортон шикарно головой поразил ворота соперника без шансов для вратаря.

11' Супермомент у «Лилля»! Пардо прошел по флангу, вошел в штрафную и пробил, но Грейф уверенно парировал удар в эффектном прыжке.

10' Все нормально с голкипером. Продолжит игру словацкий страж ворот.

08' Ох! Вратарь «Лиона» Грейф, судя по всему, получает травму на ровном месте. Оказывают ему помощь. Возможна замена.

07' Опасный выпад «Лилля» завершился ударом Буадди, но защитник его заблокировал и не позволил вратарю вступить в игру.

05' Был навес. Игрок «Лилля» выиграл верховую борьбу, но мяч завис в воздухе и прилетел в руки вратарю.

04' Карабец нарушил правила и «Лилль» получил право на опасный штрафной. Но, судя по всему, будет подача.

02' Уже первый угловой заработал «Лион», но он завершился фолом в атаке от игроков команды гостей.

01' Стартовый свисток прозвучал. Матч стартовал!

До матча

18:10 Все готово к началу встречи. Команды уже в подтрибуном помещении.

18:00 Рассудит матч арбитр Матье Вернис.

17:50 Сегодняшний поединок состоится на стадионе «Пьер Моруа», который вмещает 50186 зрителей.

Стартовые составы команд:

«Лилль»: Бодар, Буадди, Фернандес-Пардо, Мукау, Нгой, Андраде, Вердонк, Манди, Сантос, Харальдссон, Жиру.

«Лион»: Грейф, Мера, Карабец, Клинтон Мата, Мортон, Ниахите, Мэйтленд-Найлс, Тальяфико, Тессманн, Толиссо, Фофана.

«Лилль»

Команда из одноименного города достаточно неплохо стартовала в новом сезоне французской Лиги 1. В первых пяти турах «доги» смогли набрать 10 очков и в настоящий момент располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. У команды из Лилля сейчас разница забитых и пропущенных мячей — 13:8.

На старте сезона «Лиллем» были добыты победы над «Монако» (1:0), «Лорьяном» (7:1) и «Тулузой» (2:1). Также подопечные Брюно Женезьо сыграли вничью с «Брестом» (3:3) и крупно проиграли «Лансу» (0:3). Помимо этого, команда смогла обыграть «Бранн» в рамках первого тура общего этапа Лиги Европы. Этот матч был на этой неделе. Что касается состава команды, то не смогут помочь «Лиллю» травмированные Александро, Томас Менье, Ромен Перро и Усман Туре.

«Лион»

Лионцы пока что отлично выступают в текущем сезоне и являются одними из главных претендентов на то, чтобы составить «ПСЖ» борьбу за чемпионский титул. Сейчас команда из одноименного города имеет в своем активе 12 очков и идет на четвертой строчке. Коллектив из Лиона выиграл четыре из пяти поединков. «Дети» отлично играют в обороне, пропустив только три мяча, а вот забили за пять матчей семь голов.

В лазарете лионской команды находятся Эрнест Нуама, Реши Дешам, Орель Мангаля и Абнер Винисиус. Среди недели «Лион» смог обыграть «Утрехт» (1:0) в поединке Лиги Европы. В чемпионате страны же подопечные Паулу Фонсеки уже выиграли у «Ланса» (1:0), «Меца» (3:0), «Марселя» (1:0) и «Анже» (1:0), а также проиграли «Ренну» (1:3). Самое главное то, что «Лион» показывает отличный футбол, поэтому команда вполне может замахнуться на место в тройке сильнейших.

Личные встречи

В прошлом сезоне на поле «Лилля» соперники сыграли вничью 1:1, а вот «Лион» в родных стенах смог выиграть с результатом 2:1. В последних десяти встречах «Лион» победил четыре раза, «Лилль» взял верх дважды и еще четыре раза была зафиксирована ничья.

