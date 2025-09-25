Возвращение «Утрехта» в группу еврокубков спустя 15 лет получилось шумным, стремительным и… без очков. Команда Рона Янса завела стадион скоростным прессингом и серией моментов, но «Лион» пережил ураган стартового часа и увёз победу благодаря космическому удару Таннера Тессмана на 75-й минуте.

Хозяева вышли смело: Алле — с первой минуты, фланги разгоняли Родригес и Эл Каруани, в середине поля много черновой работы тянули Вестерлунд и Зехиль. «Лион» без особо громких фамилий, но с характером: тандем Шульц — Карабец под Сатриано, широкая позиция Фофана и капитанское лидерство Тальяфико слева. Любопытная деталь — дебютное попадание в основу Рубена Клюйверта, воспитанника «Утрехта», теперь — защитника французской команды.

«Утрехт» уверенно ворвался в матч

«Галгенвард» взорвался уже на 5-й минуте: после углового ван де Хорн продлил мяч на дальнюю штангу, где Виргеверу не хватило сантиметра, чтобы вколотить под перекладину. Почти сразу Родригес закручивал в «девятку» — Грейф вытащил кончиками пальцев.

Эмоции игроков «Утрехта» globallookpress.com

«Утрехт» атаковал волнами: Эл Каруани жил на половине соперника, Зехиль отвечал за темп и первые передачи под удар, Алле оттягивал опорников и искал рывок в штрафную. У «Лиона» в ответ — редкие, но острые выпады: Фофана убежал в коридор и прострелил на Карабца — мимо, однако тревожный звон прозвучал.

Сразу после перерыва Алле поймал мяч с полулйта на линии штрафной и щёлкнул рядом со штангой. «Утрехт» продолжал давить: энергией и вертикальными передачами. Но в этот момент в игре гостей проступили взрослые детали — дисциплина в линиях, холодная пауза на мяче и работа лидеров.

Себастьян Алле globallookpress.com

Тальяфико начал собирать оборону в узкий блок. Матис Нене, получив место в старте, прибрал к ногам центр, а сама команда стала лучше переживать прессинг. Ключевой эпизод — на 53-й: после стандарта Клюйверт вынырнул на дальнюю штангу и бил в упор — Баркас сотворил сейв вечера, выбросив руку на самой ленточке.

Матч переломился одним идеальным касанием

Чем дольше «Лион» гасил хозяев, тем увереннее держал сценарий — и дождался момента. На 75-й минуте вышедший со скамейки Таннер Тессманн подхватил мяч у правого края штрафной и закрутил в верхний дальний угол так, что Баркас мог лишь досадно обернуться. Чистая «девятка», гол-открытка для хайлайтов и абсолютно хладнокровное использование единственного по-настоящему открытого удара.

Удар Тессманна globallookpress.com

«Утрехт» не сдавался под гул барабанов домашних фанатов. Янс выпустил Мина, удвоил присутствие в штрафной — и моменты снова посыпались. Сначала Зехиль в отличной позиции зарядил чуть выше, потом Алле на пятой точке буквально не успел «открыть стопу»: мяч срикошетил ему неудобно, и вместо мощного удара получился мягкий пас в перчатки Грейфа. По объёму работы и характеру команда хозяев заслуживала гол, по качеству последнего касания — нет.

Еврокубки снова в Утрехте, а три очка едут в Лион

Для «Утрехта» это первое настоящее европейское свидание с 2010 года — и вечер, из которого легко родится правильный гнев. Команда провела добротные 60–65 минут, но выдохлась, позволив «Лиону» включить опыт и техническое превосходство в деталях.

Гол Тессманна — символ куража гостей и их умения выигрывать закрытые матчи. Для Нидерландов неприятная статистика начала евросезона сохраняется, но по уровню игры «Утрехт» точно не выглядел аутсайдером турнира.

Теперь «Утрехту» надо перевести энергию в холодную реализацию: хладнокровие в штрафной и качество последнего паса — две недостающие детали. Алле не хватило сантиметров и тайминга — значит, моменты он всё равно получает, значит, голы придут.

«Лион» стартует с выездной победы и максимальной эффективностью — и это язык, который отлично понимают в плей-офф. Впереди у голландцев — тяжёлый календарь группы, у «Олимпика» — шанс закрепить фундамент в домашнем туре с «РБ Зальцбургом». Сегодня решала не красота, а точность — и она была французской.