«Фрайбург» без проблем справится с «Хоффенхаймом»?

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.28

28 сентября в 5-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Начало встречи — 16:30 мск.

«Фрайбург»

Турнирное положение: после 4-х туров «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 6 очками с разницей мячей 8:8.

Последние матчи: в последнем матче «орлы» обыграли «Базель» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

До того «Фрайбург» переиграл «Вердер» (3:0) и «Штутгарт» (3:1).

Не сыграют: травмированы Даниэль-Кофи Кьере и Йоан Манзамби

Состояние команды: «Фрайбург» после двух поражений на старте сезона преобразился во время международной паузы, одержав три победы подряд.

«Лион»

Турнирное положение: сейчас «Хоффенхайм» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 6 очками с разницей мячей 8:10.

Последние матчи: в последнем матче «Хоффенхайм» был разгромлен на своем поле «Баварией» со счетом 1:4.

До того команда обыграла «Унион» (4:2) и проиграла «Айнтрахту» (1:3).

Не сыграют: травмированы Коки Мачида и Озан Кабак

Состояние команды: «Хоффенхайм» пока никак не может обрести стабильность, обыгрывая своих оппонентов в гостях и проигрывая на своем поле. Очевидно, что команда в лучшем случае будет бороться за место в Лиге конференций, но не более

Статистика для ставок

«Фрайбург» забивал в каждом матче текущего сезона

«Хоффенхайм» пропускает в последних четырех матчах кряду

«Хоффенхайм» не может обыграть «Фрайбург» с 2021-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фрайбурга» дают 2,28, а на «Хоффенхайма» — 3,05, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.

Прогноз: «Фрайбург» является неудобным соперником «Хоффенхайма» на протяжении последних лет и вряд ли что-то изменится на сей раз

2.28 Победа «Фрайбурга»

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Фрайбург» — «Хоффенхайм» позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Основная ставка: Победа «Фрайбурга» за 2,28.

Прогноз: стоит ожидать, что матч может стать вполне результативным и будет много голов

3.55 Тотал больше 4

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Фрайбург» — «Хоффенхайм» позволит вывести на карту выигрыш 2550₽, общая выплата — 3550₽

Дополнительная ставка: Тотал больше 4 за 3,55.