28 сентября в 5-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Начало встречи — 16:30 мск.
«Фрайбург»
Турнирное положение: после 4-х туров «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 6 очками с разницей мячей 8:8.
Последние матчи: в последнем матче «орлы» обыграли «Базель» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы со счетом 2:1.
До того «Фрайбург» переиграл «Вердер» (3:0) и «Штутгарт» (3:1).
Не сыграют: травмированы Даниэль-Кофи Кьере и Йоан Манзамби
Состояние команды: «Фрайбург» после двух поражений на старте сезона преобразился во время международной паузы, одержав три победы подряд.
Турнирное положение: сейчас «Хоффенхайм» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 6 очками с разницей мячей 8:10.
Последние матчи: в последнем матче «Хоффенхайм» был разгромлен на своем поле «Баварией» со счетом 1:4.
До того команда обыграла «Унион» (4:2) и проиграла «Айнтрахту» (1:3).
Не сыграют: травмированы Коки Мачида и Озан Кабак
Состояние команды: «Хоффенхайм» пока никак не может обрести стабильность, обыгрывая своих оппонентов в гостях и проигрывая на своем поле. Очевидно, что команда в лучшем случае будет бороться за место в Лиге конференций, но не более
Статистика для ставок
- «Фрайбург» забивал в каждом матче текущего сезона
- «Хоффенхайм» пропускает в последних четырех матчах кряду
- «Хоффенхайм» не может обыграть «Фрайбург» с 2021-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Фрайбурга» дают 2,28, а на «Хоффенхайма» — 3,05, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.
Прогноз: «Фрайбург» является неудобным соперником «Хоффенхайма» на протяжении последних лет и вряд ли что-то изменится на сей раз
Основная ставка: Победа «Фрайбурга» за 2,28.
Прогноз: стоит ожидать, что матч может стать вполне результативным и будет много голов
Дополнительная ставка: Тотал больше 4 за 3,55.