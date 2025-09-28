прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

28 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Штутгарт». Начало игры — в 18:30 мск.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Козлы» стартовали весьма прилично. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Кёльн» в 4 матчах набрал 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» были биты «РБ Лейпцигом» (1:3).

До того команда расписала мировую с «Вольфсбургом» (3:3). А вот поединок с «Эссеном» завершился яркой викторией (9:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Кёльн» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Козлы» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только в 2 последних матчах команда не побеждала.

Причем «Кёльн» традиционно неудачно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только швабов команда не обыгрывает уже почти 4 года.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы нынешний чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Штутгарт» на 3 очка отстает от третьей позиции. Команда в четырех стартовых поединках отличилась 5 голами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Швабы одолели «Санкт-Паули» (2:0).

До того команда вчистую уступила «Фрайбургу» (1:3). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Гроссашпах» (6:2).

При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дениз Ундав — травмирован.

Состояние команды: Швабы потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «Штутгарт» крайне сложно играет вне родных стен. А вот в среднем команда пропускает фактически гол за матч.

Команда относительно слабовато выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Штутгарт» уже почти 4 года не проигрывает «козлам»

«Кёльн» в среднем забивает 2 гола за матч

«Штутгарт» в среднем пропускает один раз за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Кёльн» нынче не блещет стабильностью, да и швабов не обыгрывал давненько.

Номинальные гости традиционно бьются за самые высокие места, и явно прибавят в плане реализации.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63