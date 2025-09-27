прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.55

«Санкт-Паули» встретится с «Байером» в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет 27 сентября и начнется в 16:30 по мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: Команда неплохо выступает на старте нынешнего сезона. «Санкт-Паули» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 7-ю очками в активе.

На своем поле команда тоже играет здорово, занимая по этому показателю 6-е место в лиге. «Санкт-Паули» набрал 4 очка из 6-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги команда проиграла «Штутгарту» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Санкт-Паули» обыграл «Аугсбург» (2:1).

В 5-и последних матчах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью с «Боруссией» Д (3:3). За этот отрезок «Санкт-Паули» также одолел «Гамбург» (2:0) в Бундеслиге.

Не сыграют: Джонс и Немет (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Санкт-Паули» действительно удивляет, команда находится в зоне еврокубков, но для того, чтобы там остаться необходима стабильность.

У «Санкт-Паули» есть нападающий, который на старте отличается неплохой результативностью. Андреас Унтонджи забил 3 гола в 4-х матчах Бундеслиги нынешнего сезона.

«Байер»

Турнирное положение: Очевидно, что леверкузенская команда провалила старт нынешнего сезона. После 4-х туров «Байер» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 5-ю очками в активе.

Пока неизвестно, как команда проявляет себя в гостях. «Байер» провел только 1 матч на чужом поле, набрав 1 балл.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги команда сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+2-й минуте. До этого «Байер» также поделил очки с «Копенгагеном» (2:2) в общем этапе Лиги чемпионов.

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 4 матча подряд. За этот период «Байер» трижды сыграл вничью и однажды победил, пропустив 7 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграют: Паласиос (травма) и Сарко (в сборной).

Состояние команды: После ухода Хаби Алонсо «Байер» испытывает довольно большие проблемы. Команда провалила старт сезона, руководство уволило Эрика тен Хага уже после 2-х проигранных матчей.

Даже после ухода ключевых игроком летом лидерство на себя взял нападающий Патрик Шик, который забил 3 гола и сделал голевую передачу за 4 матча.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Санкт-Паули» проиграл только 1 раз

«Байер» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 4-х матчей подряд

В последних 5-и очных встречах «Байер» ни разу не проиграл «Санкт-Паули»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 2.18, победа «Санкт-Паули» — 3.20, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: «Санкт-Паули» доставит проблемы «Байеру». Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

3.55 Ничья. Ставка на матч #1

Ставка: Ничья за 3.55.

Прогноз: Команды не будут отсиживаться в обороне.

2.45 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2

Ставка: Тотал 3 больше за 2.45.