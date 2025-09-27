прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.07

27 сентября в седьмом туре испанской Ла Лиги сыграют «Хетафе» и «Леванте». Начало встречи — в 15:00 мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после шести поединков испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков (топ-6), а также только на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся мировой с «Алавесом» (1:1).

Перед этим в пятом туре чемпионата Испании коллектив пригорода Мадрида и вовсе остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел разгром от «Барселоны» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Хуанми, вызван в сборную — Лисо, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Адриан Лисо, который уехал в молодежную сборную Испании — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» после шести поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет четыре балла в активе и находится внизу таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию и лишь на один пункт опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на шесть очков отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура Ла Лиги левантийский клуб на своем поле со счетом 1:4 потерпел разгром от «Реала».

Перед этим в пятом туре испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 4:0 одержал разгромную победу над «Жироной».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Леванте» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Карл Этта Эйонг — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хетафе» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Леванте» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Леванте» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.15, выигрыш «Леванте» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости проиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в трех из шести последних матчей хозяева выиграли.

2.07 «Хетафе» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Хетафе» победит за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Леванте».

2.45 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45