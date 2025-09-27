прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.25

27 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Айнтрахт». Начало игры — в 19:30 мск.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Гладбахцы стартовали крайне неудачно. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М в 4 матчах набрала 2 зачетных балла. В них команда отличилась одним результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно успешно. Гладбахцы подписали мировую с «Байером» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Вердера» (0:4). А вот поединок с «Шальке» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Боруссия» М забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Гладбахцы потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Боруссия» М традиционно неудачно противостоит «Айнтрахту». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Гладбахцы намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний чемпионат начали скромно. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» пока набрал 6 зачетных баллов в чемпионате. Команда в четырех стартовых поединках отличилась 11 голами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы уступили «Униону» (3:4).

До того команда учинила разгром «Галатасараю» (5:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Байера» (1:3).

При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Франкфуртцы потенциально способны побороться за самые высокие места. Да и кадровый потенциал для этого вполне достаточен.

При этом «Айнтрахт» уже 4 года не проигрывает «Боруссии» М. А вот в среднем команда пропускает фактически 2 мяча за матч.

Команда весьма неплохо выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Боруссия» М забила всего 1 мяч в 4 стартовых турах

«Айнтрахт» не проигрывает гладбахцам уже 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Боруссия» М явно не преуспевает в плане реализации, да и франкфуртцев не обыгрывала давненько.

Номинальные гости традиционно бьются за высокие места, плюс весьма результативно атакуют.

Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63