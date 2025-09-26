26 сентября в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Жил Висенте». Начало игры — в 22:15 мск.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» стартовали не столь продуктивно.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Бенфика» в 6 матчах набрала 14 зачетных баллов.  В них команда отличилась 11 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Орлы» подписали мировую с «Риу Аве» (1:1).

До того команда нанесла поражение АФС (3:0).  А вот поединок с «Карабахом» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Бенфика» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» явно поборются за чемпионский титул.  Да и пополнение в виде хавбека Георгия Судакова выглядит солидно.

Причем «Бенфика» традиционно удачно противостоит «петухам».  В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Орлы» намерены как можно скорее подтянуться к лидеру.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: «Петухи» нынешний чемпионат начали удачно.  Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Жил Висенте» набрал 13 зачетных баллов в чемпионате.  Команда в шести стартовых поединках отличилась 7 голами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно.  «Петухи» сумели одолеть «Эшторил» (2:0).

До того команда смогла обыграть «Брагу» (1:0).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Морейренсе» (2:0).

При этом «Жил Висенте» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Петухи» проводят весьма продуктивный цикл.  Команда не пропускает уже 4 матча кряду.

При этом «Жил Висенте» в 6 последних очных поединках уступил «орлам».  А вот последняя виктория над «Бенфикой» случилась еще 3 с половиной года назад.

Команда не столь выгодно выглядит в плане реализации.  Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Жил Висенте» не пропускает 4 матча кряду
  • «Бенфика» в среднем забивает 2 мяча за матч
  • «Жил Висенте» уступил «Бенфике» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29.  Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.17.

Прогноз: «Бенфика» вполне преуспевает в плане реализации, и явно проведет поединок в активных атаках.

Номинальные хозяева бьются за лидерство, плюс традиционно успешно противостоят «петухам».

Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.19