Онлайн-трансляция матча 7-го тура высшей португальской лиги

01' [Трубин вступает в игру,отразив удар Мурило!]

01' Мы начинаем!

До матча

22:10 «Бенфика»: Анатолий Трубин, Антониу Силва, Амар Дедич,Самуэль Даль, Николас Отаменди, Фредрик Аурснес, Георгий Судаков, Доди Лукебакио, Ричард Риос, Андреас Шельдеруп

«Бенфика»

«Бенфика» — единственный португальский клуб, который принимал участие в 10 финалах европейских клубных турниров. Воистину особенное достижение! Но это частности. LiveSports.Ru предлагает вам усугубиться в частности! А в частности всех вас сегодня ждёт осбенный матч для особенного человека. Особенным может быть только один, и это он — Жозе Моуриньо. Легенларный тренер возвратился к истокам, придя в клуб, где когда-то начинал свою тренерскую карьеру.

Последний для «Бенфики» выдался неудачным по результату — ничья 1:1 с «Риу Ави», но по xG «орлы» разгромили своего соперника с весомым преимуществом. Сегодня все будут ждать от Жозе форменного реультата, а сам «особенный» несомненно стоит в первых рядах очереди. Жизнь — лучший драматург, и именно «Бенфика» выбила «Фенер» Моуриньо« в квалификационной стадии Лиги Чемпионов, что привело португальского специалиста к очередному неоднозначному выбору команды. Будет ли это окончательным концом для Моуриньо или "восхождение Феникса"(точнее "Орла") — покажет конец сезона.



"Жил-Висенте"

Команда сохранившая прописку в высшем чемпионате Португалии, заняв 13-е место продоолжает борьбу и готова дать борьбу гегемону "евро-бразильского" чемпионата. Сегодня они готовы датьреванш Моуриньо, который неоднократно мешал жизни "Жил-Висенте"!

Личные встречи

За всю историю противостояний эти команды встречались 53 раза, и 40 раз побеждала "Бенфика". Сегодняшня публика и Жозе вряд ли простят себе, если "нолик" не изменится на "единичку" перед цифрой "4".

