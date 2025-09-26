прогноз на матч Суперлиги, ставка за 2.00

26 сентября в 7-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Молнии» стартовали крайне на своем уровне. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Аланьяспор» в 6 матчах набрал 9 зачетных балов. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молнии» не уступили «Истанбул Башакшехиру» (1:1).

До того команда не дала себя обыграть «Фенербахче» (2:2). А вот поединок с «Коньяспором» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аланьяспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молнии» потенциально должны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Аланьяспор» традиционно неудачно противостоит «Галатасараю». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Молнии» намерены дать бой местному гранду.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» нынешний чемпионат начали блестяще. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» еще не потерял ни одного очка. Команда отличилась 18 мячами при 2 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» одолели «Коньяспор» (3:1).

До того команда потерпела сокрушительное поражение от «Айнтрахта» (1:5). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Эюпспор» (2:0).

При этом «Галатасарай» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Виктор Осимхен — травмирован.

Состояние команды: «Львы» намерены не сбавлять оборотов. Да и забивает команда в среднем 3 гола за матч.

При этом «Галатасарай» одолел «Аланьяспор» в 7 последних очных поединках. Да и тылы «львов» нынче максимально надежны.

Стамбульцы уже 4 года не проигрывают «молниям». Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Мауро Икарди настрелял уже 4 мяча в текущем чемпионате.

Статистика для ставок

«Галатасарай» одолел «Аланьяспор» в 7 последних очных поединках

Стамбульцы в среднем забивают 3 гола за матч

«Аланьяспор» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.56.

Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, плюс мотивированы серьезно оторваться от преследователей.

2.00 Фора «Галатасарая» -1.5 Ставка на матч #1

Ставка: Фора «Галатасарая» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.01 Обе не забьют Ставка на матч #2

Ставка: Обе не забьют за 2.01