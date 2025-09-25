прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.10

25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск.

«Амкал»

Турнирное положение: «Амкал» уже давно на слуху. Команда прошла уже три раунда Кубка России.

При этом «Амкал» в 3 кубковых поединках забила 6 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Амкал» одолел «Салют» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Калуге» (1:0). А вот поединок с «Квантом» принес уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Амкал» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Амкал» вполне преуспевает в плане реализации. Да и мотивация пройти в Кубке как можно дальше огромная.

Причем «Амкал» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и дать знатный бой нестабильным красноярцам команда вполне способна.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно не боится полпреда первой лиги.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда на данный момент находится на 14 месте.

Причем «Енисей» всего на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Енисей» не уступил «Факелу» (1:1).

До того команда была бита ершистым «Нефтехимиком» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «Родине» (0:2).

При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Енисей» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 13 мячей в 11 поединках первенства.

При этом «Енисей» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и лазарет команды никогда не пустеет.

Команда до последней ничьей уступила дважды кряду. А вот в нынешней диспозиции она вполне способна прервать затянувшуюся негативную серию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Красноярцы просто обязаны обыгрывать представителя Медиалиги.

Статистика для ставок

«Енисей» в 4 своих последних матчах забил всего 1 мяч

Красноярцы не побеждают 4 матча кряду

«Амкал» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.75.

Прогноз: Красноярцы превосходят соперника в классе, и наверняка проведут встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и везение «Амкала» должно уже закончиться.

2.10 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Енисея» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

2.10 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10