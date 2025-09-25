25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск.
«Амкал»
Турнирное положение: «Амкал» уже давно на слуху. Команда прошла уже три раунда Кубка России.
При этом «Амкал» в 3 кубковых поединках забила 6 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Амкал» одолел «Салют» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Калуге» (1:0). А вот поединок с «Квантом» принес уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Амкал» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Амкал» вполне преуспевает в плане реализации. Да и мотивация пройти в Кубке как можно дальше огромная.
Причем «Амкал» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и дать знатный бой нестабильным красноярцам команда вполне способна.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно не боится полпреда первой лиги.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда на данный момент находится на 14 месте.
Причем «Енисей» всего на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Енисей» не уступил «Факелу» (1:1).
До того команда была бита ершистым «Нефтехимиком» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «Родине» (0:2).
При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Енисей» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 13 мячей в 11 поединках первенства.
При этом «Енисей» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и лазарет команды никогда не пустеет.
Команда до последней ничьей уступила дважды кряду. А вот в нынешней диспозиции она вполне способна прервать затянувшуюся негативную серию.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Красноярцы просто обязаны обыгрывать представителя Медиалиги.
Статистика для ставок
- «Енисей» в 4 своих последних матчах забил всего 1 мяч
- Красноярцы не побеждают 4 матча кряду
- «Амкал» победил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.75.
Прогноз: Красноярцы превосходят соперника в классе, и наверняка проведут встречу максимально агрессивно.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и везение «Амкала» должно уже закончиться.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10