Ожидает ли «Ньюкасл» еще один невыигрыш?

24 сентября в 1/16 финала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Брэдфорд». Начало встречи — 21:45 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» еще не играл в Кубке английской Лиги нынешнего сезона, поэтому для него это будет первый поединок в данном турнире.

Команда по итогам пяти туров Премьер-лиги занимает 13-ю строчку с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в три очка от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужой арене разошелся мировой с «Борнмутом» (0:0).

Перед этим в поединке первого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь на своем поле потерпел поражение от «Барселоны» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Рэмси, Шер и Висса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при восьми поражениях и пяти ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Три гола команды в английской Премьер-лиге текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Брэдфорд»

Турнирное положение: «Брэдфорд», в отличие от соперника, уже прошел две стадии в Кубке английской Лиги, в которых обыграл «Блэкберн» и «Сток Сити».

Команда по итогам девяти поединков третьего дивизиона страны (Лига 1) занимает первую строчку с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Стивенэджа».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура девятого тура Лиги 1 клуб на чужом поле одержал победу над «Кардиффом» с результатом 3:1.

Перед этим в поединке третьего тура национального первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже дома переиграл «Хаддерсфилд» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Кавана, Паттисон и Тилт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 19-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Брэдфорд» проиграл лишь раз при 14-ти победах и четырех ничьих.

Это говорит о хорошей форме гостей, что вроде бы сулит им неплохие шансы на успех, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Уилл Суонн — лучший бомбардир команды в Кубке английской Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Брэдфорда» забивали больше 3,5 голов

в пяти последних матчах «Брэдфорда» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.12. Ничья — в 9.00, победа «Брэдфорда» — в 22.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 3.00.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забили больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 3,5 голов, большая разница в классе между соперниками обещает результативный матч.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах «Брэдфорда».

