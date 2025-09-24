ставка за 2.42 и прогноз на матч Лиги Европы

24 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Штурм». Начало встречи — в 19:45 мск.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» в нынешнем сезоне чемпионата Дании борется за медали. Сейчас команда идет на 2-м месте в таблице. Набрано 18 очков в девяти встречах. Отставание от лидирующего «Орхуса» составляет два балла.

Последние матчи: Датский клуб стартовал в сезоне не лучшим образом: в чемпионате терял очки, параллельно с трудом проходя квалификацию Лиги Европы. Уже во втором раунде «волки» едва не уступили «Хиберниану», спасаясь лишь в дополнительное время.

Позднее команда стабилизировала результаты, но претензии к качеству игры привели к смене наставника: Томаса Томасберга сменил Майк Тулльберг. Под его руководством «Мидтъюлланн» сначала проиграл «Норшелланну» (0:1), а затем уверенно обыграл «Ольборг» (3:0) и «Виборг» (2:0).

Состояние команды: Летом клуб усилился защитником Мартином Эрличем и полузащитником Филипом Биллингом. Оба игрока быстро стали частью основы, а Биллинг уже отметился голом в победном матче против «Виборга». В то же время команда столкнулась с потерями: против «Штурма» не сыграют Дани Силва, Дарио Осорио и Микел Гогорза.

На родном стадионе «Мидтьюлланн» традиционно выглядит грозно. В 2025 году клуб провел 18 матчей в Дании и уступил всего дважды — «Брондбю» (0:2) и «Реал Сосьедаду» (1:2). При этом в активе команды 12 побед и 4 ничьи. Характерная особенность — высокая результативность: в текущем сезоне лишь одна домашняя встреча завершилась для «Мидтъюлланна» с менее чем двумя забитыми мячами.

«Штурм»

Турнирное положение: В чемпионате Австрии «Штурм» располагается на второй позиции. В активе команды 12 очков по итогам шести матчей. При этом у «Штурма» еще есть игра в запасе.

Последние матчи: Чемпион Австрии неудачно проявил себя в квалификации еврокубков. Против «Буде-Глимта» команда потерпела крупное поражение на выезде (0:5), ограничившись лишь минимальной победой дома (2:1).

В национальном первенстве «Штурм» на данный момент уступил дважды — «Рапиду» (1:2) и «Аустрии» (0:1). Ситуацию немного исправили успех в Кубке Австрии против «Ретиса» (2:0) и уверенная победа над «Зальцбургом» (2:0). Однако стоит учитывать, что «Штурм» сейчас далек от своего прежнего уровня.

Состояние команды: Слабые результаты в начале сезона во многом объяснялись отсутствием ключевых игроков. Сейчас в лазарете остаются лишь защитник Малич и форвард Каембо, но их роль в составе ограничена.

В прошлом сезоне «Штурм» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, где одержал две победы и завершил турнир в топ-30 сильнейших клубов Европы. Затем команда из Граца завоевала титул чемпиона Австрии, но летние изменения скорее ослабили состав. Коллектив покинули Вютрих, Вик, Макс Джонстон, Малик Ялькуйе и голкипер Кьелл Схерпен (оба перешли в «Брайтон» из аренды).

Новые игроки пока не сумели полностью влиться в игру. И хотя Лига Европы уступает Лиге чемпионов по уровню, легких матчей для австрийского чемпиона здесь не будет.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» в сентябре выиграл два матча из трех

«Штурм» в последних двух встречах одержал две победы и ни разу не пропустил

Последний раз команды встречались в 2022 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в 4.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.42.

Прогноз: «Мидтъюлланн» ранее сменил тренера. Команду возглавил Майк Тулльберг. Хозяева в родных стенах продемонстрируют силу и постараются победить.

Ставка: победа «Мидтъюлланна» за 1.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящем матче команды не смогут обменяться голами.

Ставка: обе команды не забьют за 2.42.