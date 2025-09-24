В среду, 24 сентября, «Мидтьюлланн» примет «Штурм» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

45+1' 3 минуты добавлено в первом тайме!

45' Филип Биллинг («Мидтьюлланн») получает желтую карточку за грубую игру против Эмиру Каричу («Штурм»).

43' Кевин Мбабу («Мидтьюлланн») классно обыграл двух игроков в центре поля, но на нем сфолил Точи Чуквуани («Штурм») и только так смог остановить его прорыв.

42' Оливер Кристенсен («Штурм») завладел мячом и решил не рисковать — запустил мяч сильно вперед, но передача оказалась безадресной.

40' Элиас-Рафн Олафссон («Мидтьюлланн») ловит мяч и быстро начинает атаку своей команды через дальний заброс на Кевина Мбабу, тот навесил в штрафную и Чо Гуэ-Сон («Мидтьюлланн») пробил с отклонением прямо в руки вратарю.

39' Кевин Мбабу («Мидтьюлланн») попытался дальним забросом найти партнера в штрафной австрийского клуба, но передача получилась неточной.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 56 Владение мячом 44 2 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 10 Фолы 5

38' Денил Кастильо («Мидтьюлланн») лежит на газоне возле штрафной гостей, но судья не заметил здесь фола — мяч остается у «Штурма».

37' Дальний заброс в район 11 метров на ворота «Мидтьюлланн» — Элиас-Рафн Олафссон вышел и уверенно поймал мяч в руки.

35' Сиди Ятта («Штурм») перестарался с напором в штрафной площади соперника и нарушил правила на Педро Браво («Мидтьюлланн»).

34' Обостряющая передача на Жуниор Брумадо («Мидтьюлланн») на линию штрафной гостей, но судья фиксирует офсайд.

33' Еще одна опасная атака гостей: Сиди Ятта («Штурм») сбросил под удар на 16 метров Морису Мэлоуну («Штурм»), а тот пробил очень слабо и по центру ворот.

31' Димитри Лавале («Штурм») поймал отскок в штрафной хозяев и пробил несильным тычком, ему было не удобно бить, поэтому удар не получился — мяч полетел мимо ворот.

29' Быстрая контратака гостей: выход Мориса Мэлоуна («Штурм») один на один с вратарем — Элиас-Рафн Олафссон («Мидтьюлланн») спасает свою команду.

28' Второй угловой у ворот гостей: Кевин Мбабу («Мидтьюлланн») крутит в ворота, но защитники блокируют и выбивают мяч.

27' Станкович («Штурм») быстр промчался по левой бровке, добежал до штрафной, но там у него мяч отобрал Диао Осман («Мидтьюлланн»).

26' Все игроки «Штурма» перешли на половину поля соперника, а это очень опасно, ведь «Мидтьюлланн» умеет убегать в контратаки.

25' Навес в штрафную «Мидтьюлланна» от Димитри Лавале («Штурм») оказался неопасным, защитники вынесли мяч на подлете к своим владениям.

24' Франкулино («Мидтьюлланн») получает желтую карточку за удар по ноге Филипу Рузге («Штурм»).

21' Борьба в центре поля и фол от Филипа Биллинга («Мидтьюлланн»), быстрый розыгрыш стандарта в исполнении гостей.

20' Димитри Лавале («Штурм») падает на газон и это опасный стандарт для гостей.

18' Высокий прессинг в исполнении гостевой команды привел к тому, что Диао Осман («Мидтьюлланн») отдал неточную передачу.

17' Подача в штрафную хозяев от Томи Хорвата («Штурм»), защитники вынесли мяч на угловой.

15' Обостряющая передача в штрафную от Филипа Рузга («Штурм»), но на выходе уверенно играет Элиас-Рафн Олафссон («Мидтьюлланн»).

13' Франкулино («Мидтьюлланн») обыгрывает двоих защитников и мощно пробивает с правого угла штрафной, но мяч летит чуть выше ворот.

12' Игроки «Штурма» развели с центра поля! Они уступают в счете 0:1!

11' Судья показывает на центр — гол засчитан!

09' Паза в игре — судья идет смотреть телевизор...

07' Главный арбитр слушает помощников VAR!

07' Г-ОООООООО-Л! «Мидтьюлланн» — 1:0! Франкулино забивает гол прямым ударом с углового!

06' Франкулино («Мидтьюлланн») подает с угла во вратарскую и мяч залетает в ворота! Но... зафиксирован фол в атаке! Гол НЕ засчитан!

05' Первый угловой в матче назначен у ворот гостей!

04' Жуниор Брумадо («Мидтьюлланн») получает желтую карточку за удар локтем Йону Станковичу («Штурм»).

03' Фол в атаке со стороны Томи Хорвата («Штурм»), хозяева быстро разыграли стандарт.

02' Оливер Кристенсен («Штурм») попытался длинным забросом вывести партнеров на перспективную позицию, но мяч оказался у защитников «Мидтьюлланна».

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Мидтьюлланн» — «Штурм» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:43 Главные действующие лица появляются на газоне «МСХ Арены». Игра вот-вот начнется!

19:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:33 Сегодня в Хернинге довольно прохладно, во время матча температура будет около +13℃.

19:26 Главным арбитром встречи назначен Орель Гринфилд из Израиля.

19:22 Сегодняшний матч пройдет в Хернинге на «МСХ Арене», которая вмещает 12 148 зрителей.

19:15 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы между датским «Мидтьюлланном» и австрийским «Штурмом». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Мидтьюлланн»: Олафссон Элиас-Рафн, Осман Диао, Ли Хан-Беом, Соренсен Мадс Бек, Мбабу Кевин, Браво Педро, Биллинг Филип, Кастильо Денил, Гуэ-Сон Чо, Франкулино, Брумадо Жуниор.

«Штурм»: Кристенсен Оливер, Эрманн Тим, Айву Эмануэль, Лавале Димитри, Карич Эмир, Горенц-Станкович Йон, Рузга Филип, Чуквуани Точи, Хорват Томи, Мэлоун Морис, Ятта Сиди.

«Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» пробивался в основной этап Лиги Европы через сито квалификации, начиная со второго отборочного раунда. На пути датского клуба было три сильных соперника, которых он прошел: шотландский «Хиберниан» (1:1 и 2:1 в дополнительное время), норвежский Фредрикстад (3:1 и 2:0) и финский КуПС (4:0 и 2:0).

В чемпионате Дании дела у «Мидтьюлланна» идут неплохо: после девяти сыгранных туров он занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Орхуса» всего на два очка. В последнем туре «Мидтьюлланна» обыграл дома «Виборг» со счетом 2:0.

«Штурм»

Еврокубковый путь «Штурм» в нынешнем сезоне начал с последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но не смог справиться с норвежским «Глимтом», уступив ему по сумме двух встреч со счётом 2:6. После этой неудачи «Штурм» оказался в основном этапе Лиги Европы.

В австрийской Бундеслиге «Штурм занимает второе место после семи туров, но имеет один матч в запасе. Его нынешнее отставание от лидирующего "Рапида" составляет 5 очков. В последнем матче "Штурм" на выезде обыграл своего принципиального соперника "Зальцбург" со счетом 2:0.

Личные встречи

Между собой до этого соперники играли дважды в официальных матчах и дважды в товарищеских. И там и там каждая из команд выиграла по одному матчу — баланс побед 2:2. Предыдущая очная дуэль состоялась в 2024-м году, тогда в спарринге "Штурм" обыграл соперника (1:0)

