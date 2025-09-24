24 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Комо» и «Сассуоло». Начало встречи — 22:00 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» начал свои выступления в Кубке Италии на стадии 1/32 финала, в которой был сильнее «Зюйдтироль» со счетом 3:1.

Команда по итогам четырех туров Серии А занимает восьмую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в пять очков от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура национального первенства клуб на чужой арене одержал победу над «Фиорентиной» (2:1).

Перед этим в поединке третьего тура чемпионата Италии коллектив уже не смог набрать максимум очков, когда теперь на своем поле разошелся мировой с «Дженоа» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на итоговый успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Анастасиос Дувикас — лучший бомбардир команды в Кубке Италии с двумя голами.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло», как и соперник, начал свои выступления в Кубке Италии в 1/32 финала, в котором прошел «Катандзаро» с результатом 1:0.

Команда по итогам четырех поединков элитного дивизиона страны занимает 14-ю строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков с отрывом в один пункт от зоны вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А клуб остался ни с чем, когда на чужом поле потерпел поражение от «Интера» с результатом 1:2.

Перед этим в поединке третьего тура национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже дома одержал победу над «Лацио» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионата Италии, «Сассуоло» проиграл три раза при одной победе.

Это говорит о проблемной форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на успех, особенно если лучшие результаты соперника, а также фактор чужого поля.

Джош Дойг — автор пока что единственного гола команды в Кубке Италии.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Комо» забивали обе команды

в семи из 10-ти последних матчей «Комо» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Сассуоло» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.85, победа «Сассуоло» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяева забили больше 1,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гости пропустили больше 1,5 голов.

Ставка: индивидуальный тотал «Комо» больше 1,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10