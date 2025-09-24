ставка за 1.93 и прогноз на матч Ла Лиги

24 сентября в шестом туре испанской Ла Лиги сыграют «Атлетико» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет шесть баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в один пункт от нынешнего соперника и в четыре — от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства «Матрасники» на чужом поле оступились на «Мальорке» — 1:1.

Перед этим в первом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив Диего Симеоне и вовсе остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:3 драматично проиграл «Ливерпулю».

Не сыграют: травмированы — Альмада, Баэна, Джонни и Хименес, дисквалифицирован — Сёрлот.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико» не выиграл, а в шести последних поединках, включая товарищеские, победил лишь раз.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Шесть голов команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет пять баллов в активе и также находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета (18-20-е места), а также с отставанием лишь в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства «Пчёлы» на своем поле сыграли вничью с «Сельтой» — 1:1.

Перед этим в поединке четвертого тура коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от «Осасуны».

Не сыграют: травмированы — Луиз Фелипе, Мумин и Нтека, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, хотя это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Атлетико» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Атлетико» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Райо Вальекано» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.20, выигрыш «Райо Вальекано» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей хозяев.

1.93 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Райо Вальекано».

2.15 Только одна команда забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: только одна команда забьет за 2.15