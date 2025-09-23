23 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Милан» и «Лечче». Начало встречи — 22:00 мск.

«Милан»

Турнирное положение: после 4 туров «Милан» располагается в таблице Серии А с 9 очками на третьем месте.

Последние матчи: в 4-м туре «Милан» в гостях разгромил «Удинезе» со счетом 3:0. На протяжении всей встречи россонери владели инициативой на поле и в их победе не было никаких сомнений. Главным героем встречи стал Пулишич, оформивший дубль, также отличился Фофана.

Ранее была домашняя победа над «Болоньей» (1:0) и выездная над «Лечче» (2:0) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Меньян (в), Яшари (п).

Состояние команды: похоже, «Милан» возвращается на лидирующие позиции в чемпионате Италии. После невнятных Фонсеки и Консейсао команду наконец возглавил по-настоящему серьезный тренер — Макс Аллегри. Он начал работу с сенсационного поражения от «Кремонезе», но затем команда одержала три сухих победы в чемпионате.

«Лечче»

Турнирное положение: пока «Лечче» является главным аутсайдером Серии А и идет на 20-м месте с 1 очком.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 4-м туре «Лечче» проиграл дома «Кальяри» (1:2), выигрывая по ходу матча. Пропустив в начале игры, соперник перехватил инициативу и заслуженно взял три очка. Единственный мяч забил Тьяго Габриэл.

До этого было поражение в гостях от «Аталанты» (1:4) и дома от «Милана» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Пьерре (п), Жеан (з), дисквалифицирован — Банда (п).

Состояние команды: с этого сезона «Лечче» возглавляет Эусебио Ди Франческо, под руководством которого в последние годы постоянно вылетают команды в Серию В. Он проповедует атакующий стиль игры, красивый футбол, которые не очень вяжется с составами аутсайдеров.

Статистика для ставок

В первом круге Серии А «Милан» выиграл со счетом 2:0

В прошлом сезоне также обе встречи остались за «Миланом» (3:0, 3:2)

В позапрошлом сезоне «Милан» выиграл дома (3:0), а на выезде была ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 1,31, а на «Лечче» — 11,5, ничью букмекеры оценивают в 5,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: скорее всего, оба тренера устроят ротацию и дадут отдохнуть ведущим футболистам, поэтому стоит ждать от «Милана» более результативной игры. Ди Франческо на старте сезона всегда играет в атаку и вряд ли изменит себе.

2.10 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,10.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с голом гостей. Все-таки у «Милана» будут другие сочетания в защите, на воротах Террачано.

2.30 «Лечче» забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: «Лечче» забьет за 2,30.