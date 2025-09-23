В 1/16 финала Кубка Италии сойдутся «Милан» и «Лечче». Начало игры в 22:00 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция игры.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

37' Мало моментов у ворот«дьявов».

35' Самуэле Риччи получает чёлллтую карточку за фол на Камарде, которрый, когда-то забивал с пердачи Зллатана Иьагимовичв.

33' Огромен выбор в центре поля у «Милан»: мы понимаем, что Модричу нужен отдых мы ждём Фофанаи и хотим Риччи, Атекаме и Иул.

30' Рабьо попадает в переклдину! «Солдат Аллегри» вышел на расстрел стены «Лечче» после просрела с фланга, но попал в каркас ворот.

25' «Милан» ведёт свою классическую игру без мяча, имея преимущесто в счёте.

24' Эусебио Ди Франческо, когда-то вы тренировали «Рому». Как всё сложно бывает в этой жизни. Мы обязаны верить в дух «Лечче».

Статистика матча 4 Удары в створ 0 4 Удары мимо 0 78 Владение мячом 22 4 Угловые удары 0 3 Фолы 5

23' Непростая ситуаци ядля «Лечче», с учётом игры, не говоря о протокольных данных.

21' ГООООЛ!!! 1:0! Сантьяго Хименес поражает вороота после прострела Салемакерса с левого фланга. Это была простая атака, разыгранная в три паса. «Святая простота» от Аллегри!

18' 10 на 11... Преимущество хозяев существовало на футбольном поле и без того.

17' После просмотра «телевизора» Зиберт уходит с поля за фол полследней надежды.

15' Неплохой момент у гостей Риччи выскакивал на «рандеву» с вратарём. Фол был. Судья не понял в чём дело.

13' «Сан-Сиро» — взрывается Нкунку упал в штрафной. Судья спокоен. Игра прожолжена.

09' Хорош «Милан» на первых минуьах. Класс хозяева демонстрируют контролем и моментами.

07' Хименес вывел на удар Рабьо, выкатив мяч любимчику Аллегри под удобную левую. Удар с левой отбил Фюхтль.

05' «Милан» начал матчс контроля и уже создал несколько сосентов.

04' Снова неплохой момент у ворот «Лечче». На сей снова в центре внимания оказался Хименес — голкипер сыграл на опережении.

02' Удар Хименеса снова был прерван обороной. Мексиканец является худшим игроком по реализации xG в этом сезоне. Лофтус-Чик, так, же был неудачен.

01' Мы начинаем, судья начинает, «Милан» начинает с центра поля.

До матча

21:49 Команды выходят на поле, звучит гимн итальянской феддерации футбола.

20:50 Париде Тремолада рассудит этот матч.

21:40 В составе «россонери» мы видим появление Кристофера Нкунку — одного из самых дорогостоящих приобретенгий этого лета. У «Лечче», так же в нападении, выходит Камарда — воспитанник «Милана», успевший поиграть в красно-чёрной футболке.

21:35 «Милан»: Меньян, де Уинтер, Павлович, Томори, Риччи, Лофтус-Чик, Рабьо, Бартезаги, Салемакерс, Нкунку, Хименес

21:35 «Лечче»: Фрюхтль, Ндаба, Вейга, Габриэль, Бериша, Хельгасон, Моренте, Ндри, Камадра

«Милан»

«Россонери» воспряли и игирают на старте сезона под руководством Массимилиано Аллегри не только эффектно, но и эффективно — последняя победа в итальянском туре завершилась разгормом «Удинезе» со счётом 3:0. «Милан» имеет серию из трёх побед во внутреннем чемпионате после неудачи в первом туре. Последняя игра «красно-чёрных».

В составе «Милана» ожидается появление Рафаэля Леао, восстановление от травмы которого затянулось. Так же может сыграть в атаке и Кристофер Нкунку, набирающий форму и адаптирующийся в новой для себя команде. Кроме того, скорее всего, мы увидим ротацию состава у «россонери» и вр всез остальныз линиях — особенно в полузащите. Самый богатый выбор у Массимилиано Аллегри в полузащите, где скорее всего выйдет молодой талант — Самуэле Риччи.

«Лечче»

Известный по работе со многими командами Италии, Эусебио Ди Франческо пока не смог построить команду, конкурентную для борьбы в Серии А: в четырёх турах высшей итальянской лиги «Лечче» смог набрать всего лишь одно очко в гостевом матче с «Дженоа» в первом туре(1:1). Далее последовали три поражения во втором, третьем и четвёртом турах от «Милана», «Аталанты» и «Кальяри» соотоветсвенно. Общиий счёт в противостояниях первых четырёх туров 2:8 — результат не особенно вселяет надежды в усилия Ди Франческо на старте сезона в боссов «волков».

Если говорить о составе, то «Лечче» скорее всего будет играть своими основными игроками, поскольку кубковое противостояние для них является более знаковым турниром, относительно «Милана». Скорее всего на поле выйдут многие из основныз игроков, за исключением травмированных Габи Джин и Бальтазар Пьерре. Левый вингер Ламек Банда дисквалифицирован и также не сможетпомочь команде.

Личные встречи

За всю историю эти команды встречались всего 42 раза, и большой перевес в сторону «Милана», который победил 26 раз и 14 раз сыграл вничью. «Лечче» добился абсолютного успеха всего дважды. Сегодня гостям будет тяжело, но они попытаются исправить ситуацию в совершенно другом турнире.

Эксперты LiveSport.Ru создали на этот матч прогноз с коэффициентом 2.10.