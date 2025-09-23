прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.22

23 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Бёрнли» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 21:45 мск.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бордовые» стартовали в чемпионате не лучшим образом. Команда нынче находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Бёрнли» в 5 матчах набрал 4 зачетных балла. В них команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бордовые» не уступили «Ноттингем Форесту» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Ливерпуля» (0:1). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бёрнли» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бордовые» не побеждают уже 3 матча кряду. А вот в Кубке английской лиги команда постарается пройти как можно дальше.

Причем «Бёрнли» традиционно удачно противостоит «Кардифф Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бордовые» мотивированы вернуться на победный путь.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Лазурные птицы» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Кардифф Сити» в 8 матчах набрал 17 очков. Команда сумела отличиться 13 забитыми мячами в третьем по рангу дивизионе страны.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лазурные птицы» уступили «Бредфорду» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Эксетеру» (1:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Стокпорт» (1:1).

При этом «Кардифф Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лазурные птицы» сосредоточены на скорейшем возвращении в Чемпионшип. Команда все никак не может выйти на проектную мощность.

При этом «Кардифф Сити» уже почти 13 лет не может одолеть «Бёрнли». А вот среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда уступила «бордовым» в трех последних очных поединках. Тем не менее, бой полпреду АПЛ она точно даст!

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда уж точно не собирается действовать сугубо от обороны.

Статистика для ставок

«Кардифф Сити» в среднем пропускает реже гола за матч

«Бёрнли» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Бордовые» в 3 последних очных встречах одолели валлийцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Бёрнли» явно прибавит во всех компонентах, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева априори сильнее соперника, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

2.22 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.00