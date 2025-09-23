«Барнсли» встретится с «Брайтоном» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Поединок пройдет 23 сентября и начнется в 21:45 по мск.

«Барнсли»

Путь к 1/16 финала: Команда начала свой путь в Кубке английской лиги с 1/64 финала, где оказалась сильнее «Флитвуда», победив по пенальти со счетом 3:2 (5:4).

Уже в 1/32 финала «Барнсли» одолел «Ротерхэм» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. В следующей стадии команда встретится с грозным «Брайтоном», который наверняка будет иметь большое преимущество на поле.

Последние матчи: В прошлом туре в 3-й по силе лиге Англии «Барнсли» уступил «Блэкпулу» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 90+8-й минуте. До этого команда одолела «Рединг» (3:2).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Барнсли» трижды победил и дважды уступил. За этот отрезок команда сумела забить 8 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Гент, Джало, Келли и Робертс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барнсли» уже прошел 2 стадии на турнире, но команде еще не попадался соперник из АПЛ, а теперь команде предстоит сразится с «Брайтоном».

«Барнсли» вполне способен дать бой грозному сопернику на своем поле. К тому же, у команды есть результативный полузащитник Дэвис Кейллор-Дунн, который забил 5 голов в 8-и матчах чемпионата.

«Брайтон»

Путь к 1/16 финала: «Чайки» стартовал в Кубке английской лиги со стадии 1/32 финала. В этом матче «Брайтон» разгромил «Оксфорд Юнайтед» со счетом 6:0, забивая голы в каждом тайме.

Стоит отметить, что команда не очень здорово начала нынешний сезон АПЛ, занимая 14-е место после 5-и туров. «Брайтон» за этот отрезок сумел набрать лишь 5 очков из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Англии команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. До этого «Брайтон» уступил «Борнмуту» (1:2).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «чайки» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 11 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Хиншелвуд, Марч и Уэбстер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Брайтон» не может похвастаться стабильными результатами в последнее время, но в предстоящем матче против «Барнсли» команда должна доминировать даже в гостях.

В последних 3-х очных встречах команда дважды обыгрывала «Барнсли» и однажды сыграла вничью. Смогут ли «чайки» на сей раз одолеть соперника? Команда наверняка будет доминировать на поле.

Статистика для ставок

«Барнсли» одержал 2 победы подряд в Кубке английской лиги

«Брайтон» пропустил 5 голов в последних 3-х встречах

«Брайтон» обыгрывал «Барнсли» в последних 2-х очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брайтон» — 1.27, победа «Барнсли» — 10.50, ничья — за 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: «Брайтон» забьет довольно много голов. У команды есть отличная атакующая линия, которая способна взломать оборону соперника.

2.08 Индивидуальный тотал «Брайтона» 2.5 больше.

Ставка: Индивидуальный тотал «Брайтона» 2.5 больше за 2.08.

Прогноз: Безусловно, «Брайтон» победит. «Чайки» серьезно отнесутся к сопернику.

1.75 Победа «Брайтона» с форой (-1.5).

Ставка: Победа «Брайтона» с форой (-1.5) за 1.75.