«Жирона» и «Леванте» продолжат серии без побед?

прогноз на матч Примеры, ставка за 3.60

20 сентября в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Леванте». Начало игры — в 15:00 мск.

«Жирона»

Турнирное положение: команда из одноимённого города в одноимённой провинции в составе автономного сообщества Каталония стартовала в новом сезоне крайне неудачно.

Жиронцы набрали всего одно очко и находятся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

За четыре тура каталонский коллектив смог забить только два мяча, а пропустил целых 11.

Последние матчи: в последней игре «бело-красные» сыграли вничью с «Сельтой» (1:1).

До этого же каталонцы уступили «Севилье» (0:2), «Вильярреалу» (0:5) и «Райо Вальекано» (1:3).

Не сыграют: травмированы Рикард Артеро, Хуан Карлос, Виктор Цыганков и Тома Лемар.

Состояние команды: подопечные Мичела находятся в кризисе. «Жирона» показывает крайне невыразительную игру и никак не может добиться победы.

Думается, что «Жирона» вполне может бороться за выживание в текущем сезоне. Максимумом команды является середина турнирной таблицы.

«Леванте»

Турнирное положение: команда из Валенсии тоже очень плохо стартовала в новом сезоне испанской Примеры.

В настоящий момент «лягушки» имеют в своем активе одно очко и располагаются на 18-м месте в турнирной таблице.

Валенсийцы смогли только пять раз поразить ворота соперников и девять раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре валенсийский коллектив смог сыграть вничью с «Бетисом» (2:2).

До этого же в этом сезоне «Леванте» проиграл «Эльче» (0:2), «Барселоне» (2:3) и «Алавесу» (1:2).

Не сыграют: в лазарете только Алан Маттурро.

Состояние команды: подопечные Фелипе Миньямбреса тоже видятся одними из аутсайдером текущего сезона Примеры. В прошлой кампании «Леванте» выиграл Сегунду и повысился в классе, но здесь уже совершенно другой уровень и это заметно.

Думается, что «Леванте» в любом случае будет бороться за выживание, а главной целью является сохранение прописки в элите.

Статистика для ставок

«Леванте» не может победить на протяжении 4 матчей

«Жирона» не выигрывает на протяжении 6 матчей

В последнем очном матче «Леванте» обыграл «Жирону» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа «Леванте» — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому могут сыграть вничью.

3.60 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: голы командам даются крайне тяжело, поэтому они могут не пробить тотал.

1.95 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.