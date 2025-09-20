20 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» находится в таблице чемпионата Англии на 13-м месте.

У команды одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб набрал 4 очка. Разница мячей составляет 4-6.

Последние матчи: Коллектив Фабиана Хюрцелера начал сезон крайне неровно. «Чайки» стартовали с ничьей против «Фулхэма», затем без особой борьбы уступили «Эвертону». Но неожиданно выдали потрясающий матч против «Манчестер Сити» и заслуженно обыграли действующего чемпиона, создав больше моментов и ударов в створ. Однако уже в следующем туре «Брайтон» провалился на выезде с «Борнмутом», где уже сам оказался в роли аутсайдера.

Состояние команды: Перед встречей с «Тоттенхэмом» кадровая ситуация у «чаек» ухудшилась. Список травмированных пополнили защитник Де Кейпер и опорный полузащитник Хиншелвуд. Они присоединились к уже недоступным Уэбстеру, Марчу и Энсисо. Вероятнее всего, их места займут Кадиоглу и ветеран Милнер, которых Хюрцелер использует как ближайший резерв.

«Брайтон» традиционно гораздо успешнее играет на своем поле. За последние 10 матчей Премьер-лиги здесь команда проиграла лишь раз, при этом выиграв шесть встреч. В числе поверженных — «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». К тому же результативность впечатляет: 12 голов за шесть последних домашних игр АПЛ.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» отлично начал новый сезон. В АПЛ команда располагается на третьем месте.

«Шпоры» записали в актив 9 очков. У команды три победы и одно поражение в четырех встречах. «Тоттенхэм» забил 8 голов и пропустил один мяч.

Последние матчи: «Шпоры» начали сезон с оптимизмом. Обновленный тренерский штаб и точечные усиления помогли команде быстро набрать форму.

На старте АПЛ «Тоттенхэм» одержал три победы в четырех матчах, в том числе в гостях у «Манчестер Сити». Поражение от «Борнмута» осталось позади: в Лиге чемпионов лондонцы уверенно обыграли «Вильярреал» (1:0).

Состояние команды: Томас Франк наверняка скорректирует состав после изнуряющей игры в Европе. Возможны изменения на нескольких позициях: отдых могут получить Спенс, Бергвалль, Ришарлисон и Симонс, а шанс выйти с первых минут есть у Удоджи, Пальиньи, Джонсона и Коло-Муани. Однако кадровые проблемы всё ещё сохраняются — вне строя остаются Драгушин, Биссума, Мэддисон, Кулушевски и Соланке.

Несмотря на хорошие результаты, «Брайтон» остаётся для «шпор» крайне неудобным оппонентом. Лондонцы проиграли четыре из шести последних визитов на «Фалмер», причём трижды пропускали не меньше трёх мячей. Поэтому предстоящий выезд можно считать серьёзным испытанием для «Тоттенхэма» уже на старте сезона.

Статистика для ставок

«Брайтон» не проигрывает дома на протяжении шести встреч

Ни один из последних семи матчей с участием «Тоттенхэма» не завершился вничью

25 мая «Тоттенхэм» дома уступил «Брайтону» со счетом 1:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.28.

Прогноз: Сейчас «Брайтон» демонстрирует крайне противоречивые результаты. Команда умудрилась взять лишь одно очко в матчах против середняков таблицы, но при этом сумела обыграть грозный «Манчестер Сити». На домашней арене «Брайтон» постарается добиться победы.

Ставка: победа «Брайтона» за 2.26.

Прогноз: Более рискованный прогноз, что в этом матче команды не покажут результативный футбол и за 90 минут не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.28