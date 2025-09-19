прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 2.12

19 сентября в четвертом туре чемпионата Германии сыграют «Штутгарт» и «Санкт-Паули». Начало встречи — в 21:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» после трех туров немецкого первенства набрал три очка и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в два балла от зоны плей-офф за выживание и зоны вылета, а также с отставанием в три пункта от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура Бундеслиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:3).

Перед этим в игре, которая была товарищеской, коллектив снова-таки в чужих стенах с результатом 6:2 одержал разгромную победу над «Гросашпахом».

Не сыграют: травмирован — Ундав, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Штутгарт» выиграл трижды (если учесть неосновное время) при одном поражении.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, хотя это будет непросто, если учесть текущую форму нынешнего соперника.

Три гола команды в новом сезоне Бундеслиги забивали разные игроки.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» после трех туров немецкого первенства набрал семь очков и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертую позицию и на два пункта отстает от лидера «Баварии», а также на один балл опережает седьмое, уже нееврокубковое место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура национального чемпионата коллектив набрал три очка, в домашних стенах обыграв «Аугсбург» (2:1).

Перед этим в поединке, который был товарищеским, клуб из Гамбурга на чужом поле с результатом 1:1 разошелся мировой с «Хольштайн Килем».

Не сыграют: травмированы — Джонс и Немет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Санкт-Паули» одержал семь побед и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Андреас Хутонджи — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Штутгарта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в 10-ти последних матчах «Санкт-Паули» не проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.10, победа «Санкт-Паули» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их семи из 12-ти последних домашних поединков.

Оба данных сценария были реализованы и в последнем матче гостей.

2.12 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Штутгарта».

2.80 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80