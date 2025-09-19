В пятницу, 19 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Германии, в котором «Штутгарт» примет «Санкт-Паули». Начало встречи — в 21:30 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

«Штутгарт»

Действующий обладатель Кубка Германии крайне натужно вкатывается в новый сезон. «Штутгарт» уже слил Суперкубок «Баварии» (1:2), в первом раунде Кубка пустил четвёрку от брауншвейгского «Айнтрахта» из Второй Бундеслиги, но всё-таки кое-как прошёл дальше по пенальти, а в чемпионате за 3 тура набрал всего 3 очка — поражения от «Униона» (1:2) и «Фрайбурга» (1:3) удалось разбавить домашней победой над гладбахской «Боруссией» (1:0) перед международной паузой.

В последние дни летнего трансферного окна клуб лишился одного из своих ключевых игроков — форварда Ника Вольтемаде, укатившего в «Ньюкасл» аж за 85 миллионов евро. Теперь Себастьяну Хёнессу нужно придумывать, как строить атакующую игру «Штутгарта» без Вольтемаде — а заодно и без Дениза Ундава, который получил разрыв связок в конце августа и пропустит ещё около полутора месяцев. Впрочем, лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Эрмедин Демирович (15 мячей) по-прежнему в строю — единственный гол «Штутгарта» в последней игре с «Фрайбургом» забил именно он.

«Санкт-Паули»

Команда, которая в прошлом сезоне едва не вылетела во Вторую Бундеслигу, в этом выдала неожиданно бодрый старт. На самом деле какие-то намёки на это можно было разглядеть уже в предсезонке: летнюю подготовку «Санкт-Паули» завершил 5 играми без поражений, победив в том числе «Ниццу» и «Верону». А после 3 туров чемпионата клуб из Гамбурга идёт в топ-4: «Санкт-Паули» сначала героически спас ничью в домашней игре с «Дортмундом» (3:3), а затем поочерёдно грохнул «Гамбург» в дерби (2:0) и «Аугсбург» (2:1) — то есть всё ещё никому не проигрывал.

Каких-то сверхмощных трансферов летом «Санкт-Паули» не сделал, хотя и прилично перетряхнул состав. Но лидером команды в начале сезона всё же становится человек, которого взяли в аренду у «Бёрнли» — это Андреас Унтонджи из Бенина, забивший в каждом из 3 стартовых туров. Сможет ли Унтонджи отличиться и в четвёртой игре подряд — пожалуй, одна из главных интриг встречи, открывающей тур в Бундеслиге.

Личные встречи

«Штутгарт» — максимально неудобный соперник для «Санкт-Паули». В XXI веке эти команды встречались 11 раз в рамках различных турниров: «Штутгарт» выиграл 9 из 11 матчей, «Санкт-Паули» — лишь 1 из 11. Ещё одна игра завершилась вничью.

Впрочем, ту самую единственную победу над «Штутгартом» сегодняшние гости одержали как раз в прошлом сезоне, причём именно на выезде (0:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Штутгарт» — «Санкт-Паули» с коэффициентом 2.12.