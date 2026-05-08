9 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Байер» Леверкузен. Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Штутгарт — Байер Л с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» идет на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда смогла забить 66 голов, пропустив 46.

Последние матчи: В своем последнем матче «Штутгарт» смог выдать результативную ничью со счетом 3:3 против «Хоффенхайма» и продлить серию без поражений до 3 матчей.

Ранее команда сыграла вничью в поединке против «Вердера» со счетом 1:1 и обыграла в домашней встрече «Фрайбург» со счетом 2:1 и добыла 17 победу в чемпионате.

Состояние команды: «Штутгарт» сражается за путевку в Лигу чемпионов. Пока команда на пятом месте, однако с 4 по 6 строчку клубы имеют по 58 очков, так что каждая из оставшихся трех матчей будут крайне важны.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» находится в зоне Лиги чемпионов, занимая четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков при 66 забитых и 43 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Байер» добыл вторую победу кряду, разгромив в домашнем матче РБ «Лейпциг» со счетом 4:1.

Ранее команда обыграла в гостевом матче смогла обыграть «Кельн» со счетом 2:1, уступила «Баварии» в полуфинале Кубка Германии со счетом 0:2 и проиграла «Аугсбургу» в чемпионате с минимальным счетом 2:1.

Состояние команды: «Байер» хоть и идет на четвертой позиции, однако пока не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Команда в последних шести матчах заработал четыре победы и два поражения. В последних двух матчах у «Байера» есть возможность сфокусироваться на сохранении своей позиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.32 и 3.10.

Прогноз: В матче первого круга «Байер» проиграл «Штутгарту» со счетом 1:4. Основной ставкой станет ожидание второй победы «Штутгарта» в этой серии.

Прогноз: Команды равны по силе, поэтому рискнем и поставить на ничью в поединке.

