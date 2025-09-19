прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.00

19 сентября в 19-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азиягол» и «Алга». Начало игры — в 16:00 мск.

«Азиягол»

Турнирное положение: «Азиягол» сражается за выживание в элитном дивизионе. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Азиягол» на один пункт отстает от 13 позиции. Да и пропустила команда 37 мячей в 18 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» уступил «Абдыш-Ате» (1:3).

До того команда была бита «Талантом» (3:4). Да и поединок с «Алаем» не принес зачетных баллов (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Азиягол» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Азиягол» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Азиягол» лишь однажды противостоял «Алге». В майской очной встрече команда с минимальным счетом уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована прервать свой неудачный сериал.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 10 месте.

Причем «Алга» на 8 очков отстает от восьмой позиции. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алга» не смогла одолеть «Бишкек Сити» (0:0).

До того команда минимально уступила «Узгену». А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Кыргызалтыном» (6:0).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» имеет ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Алга» не побеждала в 2 своих последних матчах. Причем в этих поединках игроки команды не отличились ни разу.

Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров. А вот состав, даже по местным меркам, выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Алга» не побеждала в 2 своих последних поединках

«Азиягол» уступил в 3 последних матчах

«Азиягол» пропускает в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Алга» выглядит предпочтительнее соперника, и явно активно понесётся в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Азиягол» нынче угодил в кризис.

2.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Алги» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.35 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35