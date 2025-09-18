прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.84

«Ростов» встретятся со «Спартаком» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета C. Поединок пройдет 18 сентября и начнется в 20:45 по мск.

«Спартак»

Турнирное положение: московский клуб после трех туров занимает вторую строчку в квартете C, набрав семь очков при семи забитых и одном пропущенном мяче.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Спартак» выиграл «Пари НН» со счетом 4:0. До этого клуб заработал один балл в матче против махачкалинского «Динамо» (1:1) и смог обыграть в первом туре «Ростов» со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Спартак» обретает стабильность и показывает тот уровень футбола, который требуют болельщики после неудачного старта сезона. Команда не знает поражений в семи последних матчах.

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» идет на последнем месте в группе С Кубка России. Команда не смогла набрать очков, пропустив шесть мячей при всего одном забитом.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Ростов» проиграл «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:3. До этого клуб потерпел поражение в матче против «Пари НН» (0:1) и не смог обыграть в первом туре «Спартак», проиграв встречу со счетом 0:2.

Состояние команды: «Ростов» удручает своими результатами и не только в Кубке России, но и в чемпионате страны. Со старта сезона у команды всего две победы. Гости обречены до стартового свистка?

Статистика для ставок

«Спартак» не проигрывает в 6 последних матчах

В последних 5 играх «Спартак» забивает в среднем 3 гола

«Спартак» забивает в 10 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.56, победа «Ростова» — 5.80, ничья — за 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.06 соответственно.

Прогноз: Считаем, что основной ставкой следует выбрать забитые мячи от каждой из команд.

1.84 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Обе команды забьют за 1.84.

Прогноз: Предлагаем сыграть на большем количестве мячей в поединке.

2.24 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.24.