«Спартак» на своем поле примет «Ростов» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России. За ходом игры вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:30 Матч пройдет на «Лукойл-Арене», который вмещает в свою чашу 45 360 зрителей

20:15 Главный арбитр матча — Антон Фролов из Москвы.

Стартовые составы

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Жедсон, Солари, Угальде, Заболотный.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

«Спартак»

«Спартак» регулярно набирал очки в первом круге регулярного этапа, разобравшись в основное время с «Ростовом» и «Пари НН» (4:0), а также проиграв в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 по пен).

Столичный коллектив занимает 2-е место в квартете с 7 очками при разнице мячей — 7:1.

Для «Спартака» вряд ли можно назвать старт в РПЛ успешным — «красно-белые» с 12 очками занимают 8-ю позицию в турнирной таблице при отрицательной разнице голов — 12:13.

«Ростов»

Финалист прошлого розыгрыша кубка страны выступает сейчас крайне неудачно — три поражения от «Спартака», махачкалинского «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (0:1) ставят под угрозу выход команды хотя бы в Путь регионов.

Подопечные Джонатана Альбы занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка, забив 1 гол при 6 пропущенных.

В РПЛ у дончан дела обстоят не лучше — 11-я позиция с 8 очками после 8 туров с разницей мячей 8:12 явно не тот результат, который стоило ожидать от южан.

Личные встречи

В очных матчах у «Спартака» наблюдается явное преимущество над «Ростовом» — 40 побед у москвичей против 21 «виктории» у дончан. В остальных 14 матчах команды расходились миром.

В текущем сезоне команды уже играли между собой в Кубке России — в той встрече «Спартак» победил в гостях со счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.