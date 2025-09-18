прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.81

ЦСКА встретится с «Балтика» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета D. Поединок пройдет 18 сентября и начнется в 18:30 по мск.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА после трех туров занимает вторую строчку в группе D, набрав семь очков при пяти забитых и двух пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече Кубка армейцы выиграли московского «Балтику» со счетом 2:0. До этого клуб заработал один балл в матче против «Акрона» (1:1) и смог обыграть в первом туре «Локомотив» со счетом 2:1.

Состояние команды: ЦСКА со старта нового сезона потерпели всего одно поражение, прервав серию из 12 игр. Армейцы к этой встрече подходят в статусе фаворита.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» идет на последнем месте в группе D Кубка России. Команда не смогла набрать очков, проиграв все матчи.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Балтика» проиграла ЦСКА со счетом 0:2. Ранее клуб из Калининграда проиграл «Локомотиву» (0:2) и уступил «Акрону» со счетом 1:2.

Состояние команды: «Балтика» в Кубке и чемпионате России — это две разные команды. Во внутреннем чемпионате клуб идет на второй строчке, при этом без единого поражения. Наберут гости первые очки в Кубке в этом матче?

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает в 14 последних матчах дома

«Балтика» проиграла все три матча в Кубке России

ЦСКА забивает в 9 из 11 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.81, победа «Крыльев» — 4.60, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Ожидаем победу хозяев в этом матче. В этом заключается основная ставка.

Ставка: Победа ЦСКА в матче за 1.81.

Прогноз: Можно сыграть на ТБ 3 мячей в матче. Это будет дополнительная ставка.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.75.