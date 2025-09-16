Команды не забьют больше двух голов?

прогноз на футбол, Лига чемпионов, ставка на матч за 2.49

16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Карабах». Начало встречи — в 22:00 мск

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонцы пробились в групповой этап Лиги чемпионов не самым простым путем. В квалификации команда дважды обыграла «Ниццу» (по 2:0), однако в раунде плей-офф испытала трудности: в Стамбуле «орлы» не сумели распечатать ворота «Фенербахче» (0:0), а путёвку в групповой раунд добыли лишь дома, победив 1:0.

В чемпионате Португалии тоже не все гладко: в последнем туре «Бенфика» неожиданно поделила очки с «Санта-Кларой», позволив «Порту» вырваться вперед в чемпионской гонке.

Последние матчи: «Бенфика» в августе провела 7 матчей. Команда одержала 6 побед. Получится ли снова добиться положительного результата?

Стоит отметить отличную игру «Бенфики» в обороне. В последних восьми матчах команда пропустила лишь два гола.

Состояние команды: Кадровая ситуация у «орлов» выглядит достаточно стабильной. Вингер Доди Лукебакио, недавно пополнивший команду, остаётся в лазарете и, скорее всего, не поможет клубу в матче против «Карабаха».

Зато другой новичок — защитник Амар Дедич — уже готов выйти на поле. В прошлом туре Примейры он не играл из-за дисквалификации и небольшой травмы, полученной в расположении сборной, но к старту Лиги чемпионов должен быть в строю.

Забить «Бенфике» удается почти всегда (исключение — нулевая ничья с «Фенербахче» в гостях), но чаще всего — лишь один мяч за игру. Последняя игра с «Санта-Кларой» вновь показала те же проблемы в атаке: из 19 ударов лишь семь пришлись в створ. Реальную опасность представляли два момента, и только один из них завершился голом.

«Карабах»

Турнирное положение: После неудачного прошлого сезона в Европе «Карабах» сделал правильные выводы и прошёл квалификацию Лиги чемпионов практически безупречно — пять побед в шести матчах. Единственное поражение случилось в ответной встрече с «Ференцварошем» (2:3), однако благодаря успеху в первой игре (3:1) команда Гурбана Гурбанова уверенно вышла в групповой этап. Здесь «Карабах» планирует бороться минимум за плей-офф.

Ничья 1:1 с «Зире» в последнем туре чемпионата Азербайджана слегка подпортила настроение. Однако вряд ли этот результат выбил команду из ритма.

Последние матчи: «Карабах» выиграл три последних еврокубковых матча на выезде, что особенно примечательно на фоне провалов сезона-2023/24. В Венгрии против «Ференцвароша» агдамцы даже при пропущенном голе сумели добиться победы 3:1.

Однако встреча с «Бенфикой» станет куда более серьёзным вызовом. Добыть очки в Лиссабоне будет крайне непросто. При этом шансы продлить результативную серию в атаке у подопечных Гурбанова есть.

Состояние команды: В чемпионате Азербайджана против «Зире» наставник «Карабаха» сделал лишь минимальные перестановки, фактически сохранив привычный состав. Это было важно не только в плане борьбы за очки с конкурентом, но и как проверка формы лидеров после паузы на матчи сборных.

Поэтому серьёзных изменений в предстоящей игре с «Бенфикой» не ожидается. Основная ротация должна коснуться атаки, где в старт, скорее всего, вернётся Ахунзаде.

Статистика для ставок

Команды ранее друг с другом не играли

«Бенфика» в нынешнем сезоне еще ни разу не уступила

В четырех последних матчах «Карабах» одержал одну победу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.21. Ничья — в 6.65, победа гостей — в 13.8.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.48.

Прогноз: В девяти из последних 12 встреч «Бенфика» побеждала с минимальным перевесом в счете. При этом «Карабах» уже более десяти матчей подряд не уступает с разницей более одного гола. Можно поставить на победу гостей с форой (+1.5).

Ставка: победа «Карабаха» с форой (+1.5) за 2.32.

Прогноз: Команды в первом матче не станут рисковать и бросаться в атаку. Может быть забито не больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.49.