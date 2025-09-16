Во вторник, 16 сентября, «Бенфика» примет «Карабах» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

47' Матеус Силва («Карабах») получил по ногам от Андреаса Шельдерупа («Бенфика»). Защитник гостей лежит на газоне.

46' Стартовал второй тайм...

45+2' Свисток арбитра об окончании первой половины матча! Счет 2:1 в пользу «Бенфики»! Отдыхаем 15 минут...

45+1' 2 минуты добавлена к первому тайму!

45' Контратака гостей: Камило Дуран («Карабах») получает передачу в разрез на левом углу штрафной, убирает под првую и лупит прямо во вратаря — Анатолий Трубин («Бенфика») выручает свою команду.

44' Самуэль Даль («Бенфика») попытался прорваться слева, но решил отдать на Георгия Судакова, а тот обостряющую на Риоса — мяч опят потерян.

43' Антониу Силва («Бенфика») начинает позиционную атаку лиссабонцев, передача на правый фланг где стоит Шельдеруп, но длинный перевод оказался неточным.

42' Андреас Шельдеруп («Бенфика») попытался прорваться справа, но сегодня у него ничего не получается — мяч потерян.

40' Все в порядке с Янковичем («Карабах»), он сможет продолжить игру.

39' Марко Янкович («Карабах») лежит на газоне, в него жестко въехал Георгий Судаков («Бенфика»).

38' Матеус Силва («Карабах») классно отработал на правом фланге обороны, отобрал мяч у Вангелиса Павлидиса («Бенфика») и начал атаку своей команды.

37' «Бенфика» вспомнила, что она играет дома и взяла мяч под свой контроль.

35' Ричард Риос («Бенфика») классно прошел вдоль лицевой линии, но его вытолкнули за пределы поля — фола нет, хотя Ричард негодует и обращается к судье.

35' Энцо Барренечеа («Бенфика») ошибается в центре поля и мяч вновь переходит гостям.

33' Похоже рано я списал со счетов азербайджанский клуб — «Карабах» последние 5 минут проводит на половине поля хозяев.

33' Штанга от Камило Дурана («Карабах») — мощный удар и «Бенфике» откровенно везет!

32' «Карабах» на кураже бежит вперед: навес на дальнюю штангу на Камило Дурана — удар и рикошет на угловой.

30' Г-ООООООООО-Л!! «Карабах» — 2:1!!! Леандро Андраде получает передачу в центре штрафной «Бенфики» от Камило Дуран и слета пробивает в противоход вратарю!

28' Рывок Элвина Джафаргулиева («Карабах») по левой бровки на 30 метров завершился опасным стандартом.

27' Угловой хозяев — подача в штрафную, но Матеус Силва («Карабах») выбивает мяч головой в аут.

25' Темп игры очень сильно упал: по владению мяча «Бенфика» превосходит соперника совсем чуть-чуть 51% на 49%.

24' Николас Отаменди («Бенфика») получает мяч у штрафной гостей, но арбитр зажигает офсайд.

23' Штрафной «Карабаха» у ворот «Бенфики»: гости разыграли, но ничего путного с этого не вышло — лучше бы пробили...

21' Атака хозяев правым флангом, подача на Вангелиса Павлидиса («Бенфика»), но он не смог обработать мяч, а ведь позиция была убойная.

20' Матеус Силва («Карабах») лежит на газоне, на нем грубо нарушили правила.

19' Гости переходят в позиционную атаку: Дуран Камило («Карабах») пошел в обводку, но был остановлен опытным Николасом Отаменди («Бенфика»).

17' Судя по всему, в этом матче уже многое понятно... Будем надеется, что «Карабах» с этим не согласен.

16' Г-ОООООО-Л!!! «Бенфика» — 2:0!! Георгий Судаков отдаёт классную передачу верхом в штрафную на Вангелиса Павлидиса, форвард мгновенно развернулся и направил мяч мимо Матеуша Кохальски!

13' Абделла Зубир («Карабах») с левого фланга пытается организовать опасность впереди у гостей, но пока передача без обострения — назад на защитника.

11' Ричард Риос («Бенфика») начинает новую атаку своей команды на левом полуфланге — заброс в штрафную на Судакова, но там все подчищают защитники «Карабаха».

09' Николас Отаменди («Бенфика»)классно выходит из-под прессинга, катит вперед на Павлидиса, но у того выбивают мяч в аут.

07' Гол назревал и он случился. «Карабах» разводит мяч с центра поля.

Энцо Барренечеа празднует гол с командойЭнцо Барренечеа празднует гол с командой globallookpress.comgloballookpress.com

06' Г-ООООООО-Л! Бенфика — 1:0!! Энцо Барренечеа классно открывается под передачу с углового от Судакова и пробивает головой мимо вратаря «Карабаха»!

05' Георгий Судаков («Бенфика») подает угловой у хозяев!

04' Силва Антониу («Бенфика») начинает атаку хозяев правым флангом, но гости устраивают прессинг и это срабатывает — мяч отобран.

02' «Бенфика» с первых минут захватывает мяч под свой контроль, показывая, кто в Лиссабоне хозяин.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Бенфика» — «Карабах» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

Николас Отаменди и Абделла Зубир globallookpress.com

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Эштадиу да Луж». Игра вот-вот начнется!

21:57 Сегодня в Лиссабоне довольно жарко, во время матча температура будет около +25℃.

21:55 Главным арбитром встречи назначен Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

21:53 Сегодняшний матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж», стадион который вмещает 61 100 зрителей.

21:50 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Карабахом». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Бенфика»: Трубин Анатолий, Дедич Амар, Силва Антониу, Отаменди Николас, Даль Самуэль, Риос Ричард, Барренечеа, Эурснес Фредрик, Судаков Георгий, Шельдеруп Андреас, Павлидис Вангелис.

«Карабах»: Кохальски Матеуш, Матеус Силва, Мустафазаде Бахлул, Медина Кевин, Джафаргулиев Элвин, Бикальо Педро, Янкович Марко, Андраде Леандро, Кади, Зубир Абделла, Дуран Камило.

«Бенфика»

«Бенфика» отобралась в этап лиги через квалификацию. Отбор в Лигу чемпионов был совсем непростой — команде пришлось пройти таких мощных соперников, как «Ницца» и «Фенербахче».

«Бенфика» уже провела в чемпионате Португалии четыре матча, в которых добыла три победы и еще одну встречу скатала вничью. В данный момент команда занимает только 4-е место в турнирной таблице, но у нее есть одна встреча в запасе, которую «Бенфика» пропустила из-за квалификации Лиги чемпионов.

«Карабах»

«Карабах» также прошел через квалификацию Лиги чемпионов, начав со второго раунда отбора. На пути были такие соперники, как «Шелбурн», «Шкендия» и «Ференцварош». По именам команды вроде бы и не громкие, но желание пробиться в основной этап у них было огромное.

В чемпионате Азербайджана уже сыграно 4 тура, но «Карабах» один пропускал, поэтому провел на матч меньше. В трех встречах команда набрала всего четыре очка и сейчас находится в середине турнирной таблицы. Но это явно не так важно для «Карабаха», как предстоящий матч с «Бенфикой»

Личные встречи

До этого времени соперники между собой не пересекались. Команды готовятся провести свой первый очный матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.49